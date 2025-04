Norma Nivia celebró su cumpleaños número 46 en La casa de los famosos Colombia, donde el modelo Mateo Varela, con quien sostiene un romance en el reality, decidió realizarse una fiesta de cumpleaños luego de que no aceptara la propuesta del Jefe de nominar a un 'Lavaplatos' para obtener una cena romántica con la actriz como había pedido para su fecha especial.

El Jefe decidió obsequiarles algunos elementos decorativos como letrero de "Feliz cumpleaños", bombas e ingredientes para hacerle un ponqué, el cual prepararon Melissa Gate, Emiro Navarro y Mateo Varela.

Toda la decoración se llevó a cabo en el cuarto del líder, cuyo beneficio lo disfrutan Mateo Varela, quien es el líder de la semana y Norma Nivia, a quien llevó al cuarto.

Las famosos fueron invitadas por Mateo Varela, pero debido a las diferencias que tienen contra la actriz, Yina Calderón y Karina García rechazaron la invitación.

Durante la gala de este 3 de abril, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán las cuestionaron al respecto, donde ambas coincidieron en que no podían ser "hipócritas".

"No puedo ser hipócrita, jamás en mi vida", detalló Yina Calderón, mientras que Karina dijo: "No me nace y tampoco me gusta ser hipócrita".