La casa de los famosos: El Flaco Solórzano enfrentó a Yina

La nominación de ‘El Flaco’ Solórzano el pasado miércoles 12 de marzo elevó la tensión en La casa de los famosos Colombia. El actor decidió enviar a Placa a Yina Calderón, argumentando que era una competidora muy fuerte. Al parecer, tras esto, ambos dejaron de hablarse, y fue hasta este viernes cuando él decidió pronunciarse al respecto frente a todos los participantes, incluida Yina.

Durante la gala de este viernes 14 de marzo, ‘El Flaco’ Solórzano aprovechó que Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron sobre cómo se sentía tras haber nominado a Yina Calderón días atrás para reafirmar su postura frente al argumento que dio en aquel momento, pues al parecer habría escuchado versiones sobre cómo reaccionó la influenciadora frente a su decisión.

Según comentó Solórzano, para él el tener que nominar no siempre tenía que ser de manera negativa, por lo que puso sus principios frente a esta decisión para destacar la parte positiva de Yina Calderón.

“En 35 años de televisión, todo mundo puede decir que soy un hombre respetuoso, aquí en la casa he tratado con respeto a todo el mundo, entonces tengo que ser consecuente con lo que yo soy. A mi no me saca de la casa las cosas negativas de la gente, pero un competidor inteligente, un competidor que tenga fuerza, que tenga creatividad, que tenga muchos seguidores por fuera es un rival muy peligroso para mí”, aseguró.