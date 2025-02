Coco afirmó que no se arrepiente de haber invitado a Karina

Gonzalo Escobar ‘Coco’ continúa siendo tendencia en redes sociales debido a las decisiones que ha tomado como líder en La casa de los famosos Colombia, especialmente su nominación a Karina García. Y es que el actor, tras ganar el liderazgo de la semana e invitar a la influenciadora a compartir la habitación del líder, terminó enviándola a La Placa y luego manifestó su intención de salvarla con su beneficio. Ahora, pese a la controversia que generó su estrategia, aseguró que no se arrepiente de haber compartido su habitación con ella.

Coco rompe el silencio: ¿Se arrepiente de invitar a Karina a la habitación del líder?

Luego de que Coco nominara a Karina García y la dejara en riesgo de eliminación, El Jefe lo llamó al confesionario para hablar con él y saber cómo se sentía al respecto, en medio de la conversación la máxima autoridad de La casa de los famoso Colombia quiso indagar en si el actor se arrepentía de haber invitado a Karina García a compartir la habitación del líder luego de todo lo sucedido en las últimas horas.

Ante esto, Coco aseguró que no se arrepentía ya que tenerla tan cerca le había ayudado a abrir los ojos y darse cuenta de algunas actitudes de la influenciadora que no le gustaban y que quizá de no haberla tenido compartiendo el mismo espacio no se hubiera dado cuenta.

"No Jefe, no me arrepiento para nada, porque eso constató y confirmó lo que yo tenía ahí (dentro de él)", afirmó Coco.



Coco confesó que sí llegó a sentirse mal tras nominar a Karina García

Además de esto, Coco confesó que aunque en un momento se llegó a sentir mal por haber nominado a Karina García pese a invitarla a la habitación del líder, ese sentimiento de culpa desapareció rápidamente.

"Mi nominado no era Karina, para nada. Pero cuando dieron vueltas las cosas no me gustó el juego sucio, esa trampa. Al principio me estaba sintiendo mal, pero después me quité el sentimiento de culpa, porque yo dije: no, lo estoy haciendo bien”.