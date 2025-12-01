Así van las votaciones del cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3: ¡MUY reñidas!

Desde el lunes 10 de noviembre, el público colombiano tiene en sus manos la decisión de quién será el próximo habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3. Las votaciones permanecerán abiertas hasta las 4:00 pm del domingo 16, día en que se revelará quién obtuvo el mayor apoyo.

¿Quiénes conforman el cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

El cuarto grupo está integrado por Luisa Cortina, “Tatana” Mejía y Laura Jiménez, tres creadoras de contenido que destacan por su autenticidad, frescura y personalidades fuertes. Cada una busca conectar con el público mostrando diferentes facetas de la mujer actual.

A ellas se suman Angélica Bibiana Sierra, cantante de música norteña; Estefanía “Cuca” Caicedo, presentadora y creadora de contenido; y Daniela Henao, futbolista profesional y deportista reconocida, quienes completan este grupo diverso que combina talento, disciplina y carisma.

¿Cómo van las votaciones del cuarto grupo de aspirantes La casa de los famosos 3?

Este grupo, conformado por figuras reconocidas por su presencia en redes sociales y su trayectoria en distintos ámbitos del entretenimiento, ha despertado gran interés entre los seguidores del reality, que ya comenzaron a elegir a sus favoritas para ingresar a la competencia.

De acuerdo con los resultados parciales publicados, las votaciones van así:

Daniela Henao: 21.18%

21.18% Luisa Cortina: 20.26%

20.26% Cuca Caicedo: 18.02%

18.02% Laura Jiménez: 17.02%

17.02% Tatana Mejía: 15.33%

15.33% Angélica Sierra: 8.19%

Así van las votaciones del cuarto grupo de aspirantes La casa de los famosos 3 / (Foto de Freepik)

Los internautas destacan que estas votaciones han sido muy reñidas hasta el momento, pues los porcentajes se mantienen muy parejos entre las cinco primeras aspirantes, lo que podría generar un giro en los resultados antes del cierre.

¿Qué han dicho las aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

Cada una de las participantes del cuarto grupo ha compartido sus expectativas antes de conocer los resultados de las votaciones. Con estilos y motivaciones diferentes, todas coinciden en querer dejar una marca dentro del reality más visto del país.

Luisa Cortina, creadora de contenido para adultos, aseguró que quiere “ponerle picante al reality” con su temperamento, pues se considera una mujer dominante. “Tatana” Mejía afirmó que podría ser la cuota de alegría y chispa que necesita la casa, gracias a su humor y naturalidad para conectar con la gente.

Tatana Mejía y Luisa Cortina, aspirantes a La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

En el caso de Laura Jiménez, su propósito es romper los estereotipos de las redes y mostrar que es una mujer real, transparente y con carácter. Angélica Bibiana Sierra manifestó que quiere mostrar su lado más auténtico y demostrar que, además de su talento musical, tiene alegría y corazón.

Laura Jiménez y Angélica Sierra, aspirantes a La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

Por su parte, “Cuca” Caicedo aseguró que llega dispuesta a poner orden en la casa y que su carácter fuerte viene acompañado de un gran corazón. Finalmente, Daniela Henao explicó que ve el reality como un reto personal y una oportunidad para mostrarse tal como es: diferente, auténtica y sin miedo a pensar distinto.