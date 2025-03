Así reaccionó La Toxi Costeña tras ser nominada por Camilo

Luego de una intensa jornada de nominación, en la que los famosos tuvieron que nominar de frente y sin derecho a réplica, se reveló quiénes quedaron en Placa. En ese momento, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le hicieron la gran pregunta a Camilo, líder de la semana: ¿A quién nominar? Con evidente preocupación, el actor anunció que su nominada era La Toxi Costeña. Cansada de estar en riesgo, ella se desahogó ante las cámaras de La casa de los famosos y no dudó en llamar ‘farsante’ al actor.

La Toxi Costeña arremete contra Camilo Trujillo tras ser nominada en La casa de los famosos

Durante la tarde de este jueves 6 de marzo, La Toxi Costeña aprovechó un momento a solas en la sala del Beauty de La casa de los famosos Colombia para hablar directamente con los televidentes y expresar su molestia tras ser nominada por Camilo Trujillo, quedando nuevamente en riesgo de eliminación.

Visiblemente incómoda, la influenciadora no dudó en calificarlo de "farsante", asegurando que, aunque él fingió preocupación, ya tenía decidido votar por ella. "No le creo nada, agazapado, farsante, aprovechado. Pero bueno, ya no estamos en ese mood, solo quería explicarles cómo me sentí... Yo dije: ay, no, suéltame. Déjenme ser libre, déjenme estar tranquila una semana en la casa, disfrutar de las actividades, de las instalaciones, de todo”, expresó con resignación.

¿La Toxi Costeña guarda la esperanza de robar la salvación a Camilo? Esto dijo

En medio de su preocupación por ir nuevamente a la sala de eliminación, La Toxi Costeña recordó que este jueves habría prueba de robo de salvación, por lo que existía un pequeño chance de salvarse antes de que llegara el domingo de eliminación. Sin embargo, manifestó que no era muy buena en estas pruebas y pidió a Dios que la ayudara.

“Hoy es robo de salvación. Ustedes saben que a mí no me va muy bien en esas cosas, a pedirle a Dios un milagro. Que sea él quien juegue por mí, porque si juego yo, pierdo”