La jornada de nominación del 26 de febrero en La casa de los famosos Colombia dejó un grupo de siete nominados, esto por parte del público, los participantes y el líder de la semana.

La jornada de nominación fue totalmente diferente, ya que el Jefe de La casa de los famosos Colombia propuso una dinámica en la que los participantes tenían que nominar de frente y en el confesionario según lo que les apareciera en un sobre.

Las nominaciones se hicieron en grupos de tres, por lo que las votaciones fueron en equipo. Sin embargo, la DJ Yina Calderón quedó nominada por el Jefe luego que quedara sin grupo en la dinámica.

Las nominadas por sus compañeros fueron La Toxi Costeña y Karina García, quienes recibieron la mayor cantidad de votos por parte de los habitantes de La casa de los famosos Colombia.

El público de La casa de los famosos Colombia como siempre tuvo un rol importante en las votaciones y por eso, sus votos sirvieron para salvar a sus famosos favoritos.

Esta vez los participantes que recibieron menor cantidad de votos por parte de los televidentes y seguidores del reality del Canal RCN fueron José Rodríguez y La Abuela.

Esta noticia tomó por sorpresa a José Rodríguez, quien quedó bastante afectado tras irse a la placa de nominados luego de haber tenido el poder de utilizar una tarjeta de inmunidad que decidió ceder a La Liendra.

No obstante, La Abuela se mostró 'feliz' por quedar nominada, ya que en los últimos días les ha estado expresando a sus seguidores y compañeros que se quiere ir de la competencia.

El actor Mauricio Figueroa como líder de la semana tuvo el derecho de nominar a uno de sus compañeros al final de la gala, sin embargo, esto no le gustó y se mostró bastante conmovido por decir el nombre de la persona.

Esto es un juego, no es nuestra vida, yo no quiero truncar los sueños de alguno de ustedes, yo sé que no soy yo quien hace que la gente se vaya y yo soy claro ejemplo de eso.