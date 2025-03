Shakira adelanta una serie de presentaciones en México, 11 en total son las que ofrecerá en territorio ‘azteca’. La artista colombiana ha recibido, hasta ahora, todo el cariño y amor de los fans mexicanos.

Tras ofrecer shows en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, ‘Shak’ arribó a Ciudad de México, donde hasta ahora ha llevado a cabo tres conciertos, todos ellos en el Estadio GNP Seguros. Aún tiene programados cuatro eventos más antes de viajar a Estados Unidos, donde continuará con su gira, denominada ‘Las mujeres ya no lloran’.

En su reciente presentación en el GNP Seguros, Shakira no pudo contener la emoción y rompió en llanto. El hecho se dio luego de interpretar su famosa canción ‘Antología’.

Los asistentes repitieron en varias ocasiones el nombre de la cantante y no dejaron de halagarla, por lo que ella se conmovió mucho. Dio gracias a los mexicanos y continuó con su presentación.

El momento ha sido replicado en redes sociales y ha dejado en evidencia el cariño y el amor que despierta ‘Shak’ entre sus fanáticos. Su vigencia se mantiene intacta y promete seguir dándole alegrías a sus millones de seguidores.

Sobre ‘Antología’, es una de las canciones que catapultó a la fama a la barranquillera de 48 años. Fue lanzada en 1995 como parte de su álbum ‘Pies Descalzos’. La letra está inspirada en un amor juvenil que tuvo la colombiana.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Shakira en México. Su segunda presentación, del viernes 21 de marzo, arrancó dos horas tarde, por lo que hubo personas que prefirieron retirarse del estadio, quedándose con las ganas de verla cantar en vivo.

El caso más viral fue el de una madre de familia que había asistido al show junto a su hija. En un video compartido en redes sociales, la mujer contó que tuvo que irse sin ver cantar a la colombiana, ya que su hija estaba muy cansada.

Respecto al retraso, que también se evidenció en la primera fecha, Shakira les explicó a sus fans que todo se debió a problemas climatológicos. Los fuertes vientos que afectaron la zona donde se ubica el escenario llevaron a los organizadores a aplazar el inicio del concierto.

Segunda noche en esta ciudad que tanto quiero… no saben lo que estaba sufriendo allá atrás porque ya quería estar con ustedes y me decían que tocaba esperar para que me baje el viento, en fin… yo comiéndome las uñas porque quería ya verlos"