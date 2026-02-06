Sin Bandera lanza nuevo álbum y confirma concierto en Bogotá, ¿cuándo? ¿dónde?

El dúo mexicano Sin Bandera inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de ESCENAS, su más reciente producción discográfica.

El proyecto marca el regreso del grupo a los estudios y se convierte en la partida de la gira internacional que recorrerá varios países de América Latina, Estados Unidos y el Caribe, incluyendo una fecha confirmada en Bogotá en 2026.

¿Cómo se llama el nuevo álbum de Sin Bandera?

El nuevo álbum está conformado por diez canciones y gira en torno a la idea de los momentos que marcan la vida de una persona. Cada tema representa una experiencia distinta, abordada desde la perspectiva lírica y musical que ha caracterizado al dúo a lo largo de su carrera.

El focus track del álbum es “Nunca”, una canción que aborda el impacto del primer desamor y sus consecuencias emocionales. Este lanzamiento da continuidad a “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, primer sencillo del disco, que alcanzó el primer lugar en la radio pop de México, confirmando la buena recepción del proyecto desde su estreno.

Sin Bandera inicia una nueva etapa musical. Foto AFP

ESCENAS se presenta como un álbum que mantiene la esencia romántica del grupo, pero con una producción actual y una narrativa enfocada en la experiencia personal. El disco no busca romper con su historia musical, sino reforzarla desde una mirada madura y coherente con su evolución artística.

¿Cuándo se presentará Sin Bandera en Bogotá con ESCENAS TOUR?

El lanzamiento del álbum coincide con el inicio del ESCENAS TOUR, una gira internacional que comenzó en febrero y que ha incluido varias fechas con boletería agotada en ciudades de Argentina, Paraguay y México.

Sin Bandera se presentará el 4 de junio de 2026 en el Movistar Arena. FOTO AFP

En Colombia, Sin Bandera se presentará el 4 de junio de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. El concierto hará parte del recorrido oficial de la gira y combinará canciones del nuevo álbum con los temas más representativos de su carrera.

El espectáculo está diseñado con una puesta en escena sencilla, enfocada en la interpretación y la cercanía con el público. Con esta presentación, el dúo regresa a Bogotá para reencontrarse con sus seguidores y presentar en vivo el contenido de ESCENAS, uno de los lanzamientos más importantes de su trayectoria reciente.