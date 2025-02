El pasado 15 de febrero Shakira llegó a Perú para cumplir con sus compromisos en ese país en el marco de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

No obstante, el 16 de febrero día de su primer concierto, en Perú, la cantante colombiana emitió un comunicado anunciando la cancelación debido a problemas de salud y por recomendación del equipo médico no era posible cumplir con su primera fecha en el Estadio Nacional.

Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche.