Romeo Santos habló de sus “errores amorosos”con mujeres famosas

Romeo Santos confesó que ha cometido errores del pasado con famosas, pero aseguró que hoy está en un momento completamente distinto de su vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Romeo Santos habla de sus “errores” con mujeres famosas y se sincera como nunca
Romeo Santos habla de sus “errores” con mujeres famosas y se sincera como nunca. Foto AFP

Durante una reciente conversación con sus seguidores, Romeo Santos habló abiertamente sobre la infidelidad y reveló que en su caso no ha sido muy diferente al de las personas comunes.

Sin embargo, dejó claro que todo hace parte de una versión antigua de sí mismo, una etapa en la que aún no tenía la estabilidad emocional que lo caracteriza actualmente.

¿Por qué Romeo Santos habló de sus errores del pasado?

El cantante explicó que, en su camino dentro de la industria musical, enfrentó situaciones complejas relacionadas con la fama, la tentación y el ritmo de vida propio de un artista de su talla.

 

Contó que, en su momento, tomó decisiones impulsivas que afectaron sus relaciones, especialmente cuando aún no entendía cómo manejar la presión del medio y en esa etapa cometió fallas similares a las que viven muchas personas, solo que en su caso involucraron a mujeres reconocidas que también hacían parte del mundo del entretenimiento.

¿Qué significó ese proceso para Romeo Santos en su vida personal?

Aunque señaló que nunca fue expuesto públicamente, reconoció que esos comportamientos hacían parte de un Romeo más inmaduro, menos consciente y con prioridades distintas.

Lo que lo llevó a cuestionar su manera de relacionarse y a reconstruir su entorno más cercano, pues además, siempre encontró apoyo en las personas que verdaderamente forman su hogar sin importar sus equivocaciones.

Romeo Santos
Romeo Santos admitió haber cometido errores del pasado mientras construía su carrera. | Foto: AFP Jamie McCarthy

Su familia, afirmó, ha sido clave para lograr estabilidad emocional y reenfocar su vida, una red de apoyo que lo impulsó a comprender la importancia de construir vínculos sanos, basados en el compromiso y la responsabilidad afectiva.

¿Cómo vive hoy Romeo Santos la fidelidad dentro del mundo artístico?

Romeo explicó que, para cualquier artista, mantenerse firme en una relación estable puede ser un reto y comentó que ha recibido invitaciones y propuestas por parte de figuras conocidas que buscaban involucrarlo en vínculos fuera de su relación actual.

Romeo compartió un mensaje honesto sobre la fidelidad y los retos del mundo artístico.
Romeo compartió un mensaje honesto sobre la fidelidad y los retos del mundo artístico. | Foto AFP: Jason Kempin / GETTY IMAGES

Sin embargo, hoy se siente en un momento completamente diferente y aseguró que ahora actúa desde la madurez, con la mirada puesta en su familia y en el tipo de hombre que desea ser.

Aunque admitió que en el pasado cedió a la presión y al impulso, ahora apuesta por proteger su hogar y fortalecer la estabilidad que ha construido, dejando claro que su presente no se define por los fallos de su pasado, sino por el compromiso que hoy tiene con quienes lo acompañan en su vida personal.

