Portugal. The Man en Bogotá: concierto el 7 de mayo en el Royal Center

El próximo 7 de mayo, Portugal. The Man regresará a la capital colombiana para presentarse en el Royal Center. Este concierto marcará un nuevo encuentro con el público local, que ha seguido de cerca la trayectoria del grupo desde sus primeras visitas al país.

La noche estará enfocada en un recorrido por las canciones que han acompañado la evolución de la banda dentro del rock alternativo en la última década, piezas que no solo impulsaron su reconocimiento internacional, sino que también se convirtieron en parte del repertorio habitual de quienes siguen la escena indie.

¿Cómo se consolidó Portugal. The Man dentro del indie rock?

La banda se formó en Alaska por iniciativa de John Gourley y Zach Carothers. Desde sus primeros trabajos, el grupo mostró una propuesta que mezcla guitarras, sonidos psicodélicos y elementos del pop alternativo.

Portugal. The Man vuelve a Bogotá para presentarse el 7 de mayo. Foto AFP

Con el paso del tiempo, el proyecto fue ampliando su propuesta artística sin dejar de lado su identidad. En su etapa actual, Gourley y Zoe Manville lideran esta fase, manteniendo una línea creativa que combina música y propuesta visual.

Su décimo álbum, SHISH, refleja esta evolución y muestra una etapa más personal en la que el grupo continúa explorando nuevos sonidos.

¿Qué canciones interpretará Portugal. The Man en el Royal Center?

El repertorio del concierto incluirá varios de los temas más conocidos del grupo. Entre ellos se encuentran “Feel It Still”, “So Young”, “Live In The Moment”, “Modern Jesus” y “Glide”.

Estas canciones han tenido una presencia constante en plataformas digitales y escenarios internacionales, convirtiéndose en parte del recorrido del indie de la última década.

En vivo, estos temas permiten apreciar la energía de la banda y la forma en que han mantenido vigentes sus composiciones a lo largo del tiempo.

La primera visita del grupo a Colombia fue en 2014 con un concierto en Armando Records. Este nuevo show representa un reencuentro con el público local después de varios años.