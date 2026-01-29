Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Portugal. The Man en Bogotá: concierto el 7 de mayo en el Royal Center

Portugal. The Man vuelve a Bogotá para presentarse el 7 de mayo en el Royal Center con un recorrido por sus canciones más conocidas.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Portugal. The Man en Bogotá: concierto el 7 de mayo
Portugal. The Man vuelve a Bogotá. Foto AFP

El próximo 7 de mayo, Portugal. The Man regresará a la capital colombiana para presentarse en el Royal Center. Este concierto marcará un nuevo encuentro con el público local, que ha seguido de cerca la trayectoria del grupo desde sus primeras visitas al país.

La noche estará enfocada en un recorrido por las canciones que han acompañado la evolución de la banda dentro del rock alternativo en la última década, piezas que no solo impulsaron su reconocimiento internacional, sino que también se convirtieron en parte del repertorio habitual de quienes siguen la escena indie.

¿Cómo se consolidó Portugal. The Man dentro del indie rock?

La banda se formó en Alaska por iniciativa de John Gourley y Zach Carothers. Desde sus primeros trabajos, el grupo mostró una propuesta que mezcla guitarras, sonidos psicodélicos y elementos del pop alternativo.

Portugal. The Man vuelve a Bogotá para presentarse el 7 de mayo
Portugal. The Man vuelve a Bogotá para presentarse el 7 de mayo. Foto AFP

Con el paso del tiempo, el proyecto fue ampliando su propuesta artística sin dejar de lado su identidad. En su etapa actual, Gourley y Zoe Manville lideran esta fase, manteniendo una línea creativa que combina música y propuesta visual.

Su décimo álbum, SHISH, refleja esta evolución y muestra una etapa más personal en la que el grupo continúa explorando nuevos sonidos.

¿Qué canciones interpretará Portugal. The Man en el Royal Center?

El repertorio del concierto incluirá varios de los temas más conocidos del grupo. Entre ellos se encuentran “Feel It Still”, “So Young”, “Live In The Moment”, “Modern Jesus” y “Glide”.

Estas canciones han tenido una presencia constante en plataformas digitales y escenarios internacionales, convirtiéndose en parte del recorrido del indie de la última década.

En vivo, estos temas permiten apreciar la energía de la banda y la forma en que han mantenido vigentes sus composiciones a lo largo del tiempo.

La primera visita del grupo a Colombia fue en 2014 con un concierto en Armando Records. Este nuevo show representa un reencuentro con el público local después de varios años.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño dedicó emotivas palabras a Yeison Jiménez en su homenaje en El Campín

Jhon Alex Castaño le rindió homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín e hizo emotiva confesión: "Yo lo vi crecer".

karol g y justin bieber en los grammy Karol G

¿Cuándo y a qué hora ver a Karol G y Justin Bieber en los Grammys 2026?

Karol G estará presentando y Justin Bieber volverá a presentarse luego de varios años en los Grammys.

Musicos de yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Músicos de Yeison Jiménez conmovieron tras ensayos para su concierto en El Campín

Revelan imágenes previas al concierto en homenaje al cantante Yeison Jiménez en El Campín.

Lo más superlike

Luis Alfonso lloró en homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Entre lágrimas, Luis Alfonso le rindió homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: así fue

Luis Alfonso se quebró en llanto en su homenaje a Yeison Jiménez y le dedicó emotivas palabras: "Hiciste otro Campín desde el cielo".

Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” La casa de los famosos

Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” | VIDEO

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones