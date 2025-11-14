Pirlo expuso nuevo detalle del conflicto entre Blessd y Feid: "por irrespetuoso"

El cantante Pirlo sigue en disputa contra el artista Blessd luego de que este bajara de las plataformas streaming las canciones que tenía junto a él y lo criticara.

¿Por qué Blessd y Feid no se hablan?

Si bien los artistas eran amigos y lograron colaborar musicalmente, los cantantes presentaron algunas diferencias entre ellos, las cuales salieron a relucir a mediados del 2024 cuando los dos habrían tenido un enfrentamiento en un palco del Hard Rock Stadium, en Miami, en medio de la final de la Copa América entre la Selección Colombia y la Selección Argentina.

Se ha rumorado que los dos se habrían pasado los límites del respeto, pero nunca se ha confirmado nada al respecto hasta ahora, que el artista Pirlo confesó que sí fueron a los g*lpes.

¿Qué dijo Pirlo sobre Blessd y Feid?

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales habló sobre el artista paisa y se fue en su contra reavivando el conflicto que tuvo Blessd con Feid.

"Espero algún día encontrármelo a usted de frente para p*garle la misma c*chetada que le p*gó el ‘Ferxxo’, por irrespetuoso. Imagínate, a vos te cach*teó el ‘Ferxxo’”, contó.

Con ello, señaló que sí él no lo respeta no espere que él no haga lo mismo, indicando que si se lo encuentra reaccionará acorde como él lo trate.

¿Blessd y Feid se han pronunciado sobre su conflicto?

Feid nunca se ha referido al tema, mientras que Blessd confesó que no tiene una buena relación con el artista, aunque no quiso mencionar detalles sobre su pleito.

"Yo no voy a hablar porque él no está para defenderse, pero él sabe que la mala. No hay energía con el man. Vea, usted puede ser muy grande, pero si usted me tira la mala, yo también se la voy a tirar”, dijo en entrevista con Juanpis González.

Por ahora, cada uno de los artistas sigue enfocado en su respectiva carrera musical pese a los conflictos que pueda haber entre ellos, cautivando y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su música y sus presentaciones.