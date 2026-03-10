Novedades que están sonando; estos son algunos lanzamientos musicales de la semana

Desde propuestas urbanas que nacen en la calle hasta proyectos de rap, música popular, regional mexicana y pop latino, varios artistas presentan nuevos trabajos musicales.

Jhon Trap Boy y “Perreo Ñero”: del TransMilenio a las plataformas

El artista bogotano Jhon Trap Boy presenta su nuevo sencillo titulado “Perreo Ñero”, una canción que mantiene la esencia de su propuesta urbana ligada a la cultura del barrio y al entretenimiento espontáneo.

El cantante se dio a conocer interpretando música dentro de buses de TransMilenio en Bogotá, donde convirtió los trayectos del transporte público en presentaciones improvisadas que captaron la atención de pasajeros y usuarios en redes sociales. Ese formato lo llevó a construir una identidad artística basada en la cercanía con el público.

En esta ocasión, el tema cuenta con la participación del creador digital Estiwar G y del artista urbano El Kpi. La canción combina ritmos de reguetón con letras que reflejan el lenguaje cotidiano de la ciudad, consolidando una propuesta que busca conectar con audiencias jóvenes.

Fondo Blanco presenta “Hasta los Últimos Chorros”

El colectivo de rap Fondo Blanco lanza el álbum “Hasta los Últimos Chorros”, un proyecto compuesto por 15 canciones que reúne distintas voces del hip hop colombiano.

El disco busca conectar generaciones del género, integrando artistas con trayectorias consolidadas junto a nuevas propuestas dentro de la escena nacional. La producción mantiene la esencia del rap como un espacio para contar experiencias personales y sociales.

Uno de los temas destacados del álbum es “B0rr4ch0 y Solo”. La canción mantiene una narrativa directa y emocional, característica del hip hop, con letras que exploran vivencias personales y reflexiones sobre la vida cotidiana.

“Ángel o Demonio” regresa en remix con Luisito Muñoz, Fredy Montoya, Álzate y Jessi Uribe

La música popular colombiana suma un nuevo lanzamiento con el remix de “Ángel o Demonio”, una canción que regresa con una versión renovada interpretada por Luisito Muñoz, Fredy Montoya, Álzate y Jessi Uribe.

El tema, que ya había ganado popularidad en su versión original, aborda una historia sobre las contradicciones del amor y las decisiones emocionales dentro de una relación. Su narrativa ha generado identificación entre seguidores del género.

La nueva versión reúne a cuatro artistas representativos de la música popular, cada uno con estilos distintos dentro del mismo género. Esta colaboración busca ampliar el alcance del tema y posicionarlo nuevamente entre los más escuchados.

Los Amos de la Sierra lanzan “Me Voy Pal Otro Lado” y miran hacia Colombia

La agrupación mexicana Los Amos de la Sierra presenta el sencillo “Me Voy Pal Otro Lado”, una canción que aborda la migración y las emociones que surgen cuando una persona deja su país de origen.

El tema fue compuesto por Alfonso Villagómez Garza y grabado en Denver, Colorado. La producción mantiene el sonido característico del grupo, con instrumentos tradicionales como saxofón, tuba y charcheta, grabados con músicos en vivo.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de la agrupación para ampliar su presencia internacional. Dentro de sus planes para los próximos meses está el desarrollo de nuevo material discográfico y la posibilidad de presentarse por primera vez en Colombia.

Cabas estrena “Menos Mal”, un pop latino que apuesta por el amor y el presente

El cantautor colombiano Cabas también se suma a los estrenos musicales con “Menos Mal”, una canción que propone un mensaje optimista frente al contexto actual marcado por noticias negativas y tensiones sociales.

El sencillo fue producido por el propio artista junto al productor Tuny D, del colectivo creativo God Willing Records en Medellín. La canción se desarrolla dentro del pop latino y destaca por su ritmo dinámico y su enfoque en el valor de las relaciones personales.

Según el artista, la idea del tema surgió a partir de la forma en que las personas consumen información constantemente en redes y medios. Frente a ese escenario, la canción plantea una alternativa emocional: valorar el presente y encontrar en el amor y la música una forma de equilibrio.