Monsieur Periné y Jossman lanzan “Mucho Con Demasiao’”; y Soley presenta “Shine”

La banda colombiana estrena un sencillo junto a Jossman, mientras Soley inicia el año con nueva canción.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Conoce detalles de los estrenos musicales.
Entérate de los últimos lanzamientos musicales. Imagen de IA

La escena musical colombiana suma dos nuevos lanzamientos que reflejan distintos caminos creativos dentro de la industria.

¿Qué propone “Mucho Con Demasiao’”, el nuevo sencillo de Monsieur Periné y Jossman?

Monsieur Periné presentó “Mucho Con Demasiao’”, una canción realizada junto al artista caleño Jossman, que surge a partir de un proceso creativo compartido durante un encuentro en el Festival Petronio Álvarez.

La colaboración se plantea como un diálogo entre el universo musical de la banda y la escena del afrobeats del Pacífico colombiano.

Monsieur Periné y Jossman lanzan “Mucho Con Demasiao’”
Monsieur Periné se una a Jossman. Foto AFP

El título del sencillo retoma una expresión popular que hace referencia a algo intenso o vivido sin medida. En este caso, la frase se traduce en una historia de amor contada desde la cotidianidad, con un lenguaje cercano y un mensaje directo.

En el aspecto musical, la canción incorpora marimbas y otros elementos tradicionales del Pacífico, integrados al sonido característico de Monsieur Periné.

¿Cómo presenta Soley su nueva etapa musical con “Shine”?

Soley lanzó “Shine”, su primer sencillo del año, con el que da inicio a una nueva etapa en su carrera. La canción fue producida junto a The Rudeboyz y se enfoca en transmitir un mensaje de confianza y crecimiento personal, alineado con el momento actual de la artista.

El lanzamiento está acompañado por un video en formato collage que reúne imágenes de su recorrido durante el año anterior, incluyendo conciertos, giras, grabaciones y apariciones públicas. Este recurso visual funciona como un resumen de su proceso reciente y como una transición hacia nuevos proyectos.

Soley presenta “Shine”
Soley y su nuevo tema “Shine”

Con “Shine”, Soley fortalece su posicionamiento dentro de la música urbana colombiana y da continuidad a una carrera que ha venido creciendo de manera sostenida.

Su impacto se refleja en cifras destacadas en plataformas digitales, una comunidad de seguidores cada vez más amplia y una presencia constante en escenarios nacionales e internacionales.

Este nuevo lanzamiento se suma a un proceso artístico que combina visibilidad, trabajo constante y una proyección internacional que continúa ampliándose.

