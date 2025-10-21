Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Martina, La Peligrosa lanza “Caribeña”, Lena Burke estrena “A Celia” y Mon Laferte “Femme Fatale”

Con “Caribeña”, Martina La Peligrosa renueva su sonido; Lena Burke homenajea a Celia Cruz y Mon Laferte estrena “Femme Fatale”.

Daniela Morales
Estrenos musicales
Estrenos musicales. Imagen de Freepik

¿Qué trae el nuevo álbum “Caribeña” de Martina La Peligrosa?

Caribeña es el segundo álbum de estudio de Martina La Peligrosa y está compuesto por 11 canciones producidas por Jairo Barón.

El disco recoge la esencia del Caribe colombiano con tambores alegres, cumbia y metales característicos de la región. Pero no se queda en lo folclórico: a esa base se suman guitarras, sintetizadores y beats que aportan un aire urbano y global.

La propuesta busca conectar el pasado con el presente, dando lugar a un sonido que Martina describe como un reencuentro con su identidad.

Con este proyecto, la artista cordobesa refuerza su visión de un Caribe contemporáneo, alegre y universal. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales y se perfila como un paso clave en la consolidación de su carrera artística.

¿Cuál es la esencia de “A Celia”, el tributo de Lena Burke?

Lena Burke, pianista y cantautora cubana, ha querido rendir un homenaje especial a Celia Cruz con su nuevo tema A Celia. La canción fue concebida tras ver un video del último tributo en vida a la “Guarachera de Cuba” y busca recordar su legado.

Para ello, la intérprete se rodeó de grandes figuras de la salsa: Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, La India y Víctor Manuelle, además del pianista Gonzalo Rubalcaba.

Los arreglos de metales estuvieron a cargo de Cucco Peña y fueron grabados en Puerto Rico, evocando el sonido clásico de la Sonora Matancera.

El proyecto también contó con el respaldo de Omer Pardillo Cid, albacea de Celia Cruz, lo que le otorga aún más fuerza simbólica. Este lanzamiento será parte de un nuevo álbum de Burke que ya está en su etapa final de producción.

¿Qué propone Mon Laferte con su disco “Femme Fatale”?

Mon Laferte continúa expandiendo su propuesta artística con Femme Fatale, su noveno álbum de estudio. Este trabajo reúne 14 canciones que mezclan pop alternativo con jazz, creando atmósferas sofisticadas y letras cargadas de introspección.

El título alude a la figura femenina enigmática y poderosa, y Laferte la interpreta desde la música con un estilo oscuro y poético.

En el disco participan artistas como Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Nathy Peluso, Tiago Iorc y Conociendo Rusia, aportando colaboraciones que enriquecen la propuesta.

Con temas como Vida Normal, que retrata la rutina cotidiana desde una perspectiva existencialista, Mon Laferte confirma su capacidad de reinventarse y arriesgarse con nuevos lenguajes musicales.

Femme Fatale se posiciona como uno de sus trabajos más ambiciosos y consolida a la artista chilena como referente de la música latinoamericana contemporánea.

