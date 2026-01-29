Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma y Kany García apuestan por la salsa con “1+1”, así suena este junte

La canción une a Maluma y Kany García en una salsa romántica con producción internacional y un video ambientado en Medellín.

Maluma y Kany García apuestan por la salsa
El nuevo sencillo “1+1” reúne por primera vez a Maluma y Kany García. Foto AFP

El nuevo sencillo “1+1” reúne por primera vez a Maluma y Kany García en una propuesta que toma la salsa como punto de encuentro.

La canción combina las identidades de ambos artistas en una pieza que habla de conexión emocional y que, además, se apoya en una narrativa visual centrada en elementos culturales colombianos.

¿Cómo se produjo “1+1” entre Maluma y Kany García?

El objetivo fue desarrollar una salsa con un sonido actual que respetara la base tradicional del género. En la interpretación, las voces se complementan: el registro melódico de Maluma se integra con el enfoque lírico de Kany García, generando una dinámica fluida a lo largo del tema.

maluma feliz en su cumpleaños

La letra propone una historia directa sobre el deseo y la cercanía afectiva, usando frases sencillas que refuerzan el carácter romántico de la canción sin recurrir a recursos complejos.

¿Qué muestra el video de “1+1” grabado en Medellín?

El video fue dirigido en Medellín por Stillz y presenta una historia basada en escenarios cotidianos. El recorrido inicia en una finca y pasa por espacios como el mercado, el transporte de alimentos y la cocina.

La preparación de una bandeja paisa funciona como hilo conductor de las imágenes. Este proceso se muestra con detalle, resaltando texturas y movimientos que acompañan el ritmo de la música.

En la parte final, la comida lista simboliza dedicación y encuentro, reforzando el mensaje central del sencillo desde una representación cultural.

¿Qué conexión cultural plantea “1+1” entre Maluma y Kany García?

La colaboración une dos trayectorias distintas dentro de la música latina. Maluma aporta su identidad popular y contemporánea, mientras que Kany García suma su experiencia como cantautora con una línea interpretativa marcada.

Kany García y Rawayana transforman “La Culpa” en arte
Kany García Foto AFP

La salsa permite integrar ambas propuestas en un terreno común, destacando la diversidad musical de Colombia y Puerto Rico.

De esta manera, “1+1” se presenta como una canción que combina sonido, imagen y tradición para destacar la conexión entre ambos artistas a través de un enfoque cultural y romántico.

