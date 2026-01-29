Maluma y Kany García apuestan por la salsa con “1+1”, así suena este junte

El nuevo sencillo “1+1” reúne por primera vez a Maluma y Kany García en una propuesta que toma la salsa como punto de encuentro.

La canción combina las identidades de ambos artistas en una pieza que habla de conexión emocional y que, además, se apoya en una narrativa visual centrada en elementos culturales colombianos.

¿Cómo se produjo “1+1” entre Maluma y Kany García?

El objetivo fue desarrollar una salsa con un sonido actual que respetara la base tradicional del género. En la interpretación, las voces se complementan: el registro melódico de Maluma se integra con el enfoque lírico de Kany García, generando una dinámica fluida a lo largo del tema.

La letra propone una historia directa sobre el deseo y la cercanía afectiva, usando frases sencillas que refuerzan el carácter romántico de la canción sin recurrir a recursos complejos.

¿Qué muestra el video de “1+1” grabado en Medellín?

El video fue dirigido en Medellín por Stillz y presenta una historia basada en escenarios cotidianos. El recorrido inicia en una finca y pasa por espacios como el mercado, el transporte de alimentos y la cocina.

La preparación de una bandeja paisa funciona como hilo conductor de las imágenes. Este proceso se muestra con detalle, resaltando texturas y movimientos que acompañan el ritmo de la música.

En la parte final, la comida lista simboliza dedicación y encuentro, reforzando el mensaje central del sencillo desde una representación cultural.

¿Qué conexión cultural plantea “1+1” entre Maluma y Kany García?

La colaboración une dos trayectorias distintas dentro de la música latina. Maluma aporta su identidad popular y contemporánea, mientras que Kany García suma su experiencia como cantautora con una línea interpretativa marcada.

Kany García Foto AFP

La salsa permite integrar ambas propuestas en un terreno común, destacando la diversidad musical de Colombia y Puerto Rico.

De esta manera, “1+1” se presenta como una canción que combina sonido, imagen y tradición para destacar la conexión entre ambos artistas a través de un enfoque cultural y romántico.