Maluma confiesa la verdad sobre su rivalidad con J Balvin y sorprende a fans

Durante una reciente conversación en el pódcast Nude Project, Maluma sorprendió al hablar abiertamente sobre uno de los temas más comentados de la música urbana, su rivalidad con J Balvin.

Aunque en la actualidad mantienen una sólida amistad y comparten colaboraciones musicales, confesó que en su momento sí existió una tensión real entre ambos, y que el conflicto no fue precisamente mutuo.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sorprende con disfraz "inspirado" en Yina Calderón y en redes halagan su creatividad

¿De dónde surgió la tensión entre Maluma y J Balvin?

Según contó el artista paisa, el llamado “beef” o rivalidad profesional no nació de su parte, sino del propio J Balvin. “Lo que él no cuenta es que el beef era de él hacia mí”, comentó entre risas, recordando que su colega incluso llegó a admitirlo en más de una ocasión debido a su éxito, pues pensaba que iba a dejarlo por fuera de los escenarios.

Maluma explicó que, aunque siempre lo admiró como referente del género urbano, el éxito que ambos empezaron a tener en simultáneo generó comparaciones constantes entre sus seguidores y en los medios.

Esa presión, sumada a la competitividad natural de la industria musical, hizo que la relación entre ellos se tornara tensa durante un tiempo.

Artículos relacionados Karina García Karina García preocupa a sus fans por un quebranto de salud ¿Qué le pasó?

¿Cómo lograron J Balvin y Maluma superar sus diferencias?

Maluma aseguró que con el paso del tiempo ambos entendieron que no tenía sentido seguir viéndose como rivales y confesó que la madurez y la experiencia fueron claves para dejar atrás los egos y las diferencias.

Maluma aseguró que la rivalidad los impulsó a crecer y poner a Colombia en alto. (Foto: AFP)

Actualmente, Maluma y Balvin no solo tienen una relación profesional, sino también de amistad, algo que se ha visto reflejado en colaboraciones como Qué Pena y Gafas Negras, canciones que marcan una nueva etapa de respeto mutuo.

Artículos relacionados Yina Calderón La ‘Barbie colombiana’ arremete contra Yina Calderón por disfraz inspirado en La Jesuu

¿Qué significado tiene hoy esa etapa en la vida de Maluma Y J Balvin?

Para Maluma, aquella época de competencia sirvió como impulso para crecer y consolidar su carrera y destacó que Colombia ganó con ese proceso, pues ambos pusieron el nombre del país en lo más alto del reguetón internacional.

“El beef era de él hacia mí”: Maluma habló claro sobre su pasado con J Balvin. (Foto de Meg Oliphant/AFP)

Maluma concluyó su mensaje con una sonrisa: “Ya no hay beef, solo buena vibra”. Una frase que resume la evolución de dos de los artistas más influyentes del género urbano y la forma en que convirtieron una rivalidad en una verdadera hermandad musical.