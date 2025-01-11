Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma confiesa la verdad sobre su rivalidad con J Balvin y sorprende a fans

Maluma habló sin filtros sobre su antigua rivalidad con J Balvin y confesó que la tensión entre ellos fue real, pero hoy reina la amistad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Maluma posa para un photocall en la colección masculina de Louis Vuitton Primavera-Verano 2024.
Foto | STEFANO RELLANDINI.

Durante una reciente conversación en el pódcast Nude Project, Maluma sorprendió al hablar abiertamente sobre uno de los temas más comentados de la música urbana, su rivalidad con J Balvin.

Aunque en la actualidad mantienen una sólida amistad y comparten colaboraciones musicales, confesó que en su momento sí existió una tensión real entre ambos, y que el conflicto no fue precisamente mutuo.

¿De dónde surgió la tensión entre Maluma y J Balvin?

Según contó el artista paisa, el llamado “beef” o rivalidad profesional no nació de su parte, sino del propio J Balvin. “Lo que él no cuenta es que el beef era de él hacia mí”, comentó entre risas, recordando que su colega incluso llegó a admitirlo en más de una ocasión debido a su éxito, pues pensaba que iba a dejarlo por fuera de los escenarios.

Maluma explicó que, aunque siempre lo admiró como referente del género urbano, el éxito que ambos empezaron a tener en simultáneo generó comparaciones constantes entre sus seguidores y en los medios.

Esa presión, sumada a la competitividad natural de la industria musical, hizo que la relación entre ellos se tornara tensa durante un tiempo.

¿Cómo lograron J Balvin y Maluma superar sus diferencias?

Maluma aseguró que con el paso del tiempo ambos entendieron que no tenía sentido seguir viéndose como rivales y confesó que la madurez y la experiencia fueron claves para dejar atrás los egos y las diferencias.

Maluma aseguró que la rivalidad los impulsó a crecer y poner a Colombia en alto.
Maluma aseguró que la rivalidad los impulsó a crecer y poner a Colombia en alto. (Foto: AFP)

Actualmente, Maluma y Balvin no solo tienen una relación profesional, sino también de amistad, algo que se ha visto reflejado en colaboraciones como Qué Pena y Gafas Negras, canciones que marcan una nueva etapa de respeto mutuo.

¿Qué significado tiene hoy esa etapa en la vida de Maluma Y J Balvin?

Para Maluma, aquella época de competencia sirvió como impulso para crecer y consolidar su carrera y destacó que Colombia ganó con ese proceso, pues ambos pusieron el nombre del país en lo más alto del reguetón internacional.

“El beef era de él hacia mí”: Maluma habló claro sobre su pasado con J Balvin.
“El beef era de él hacia mí”: Maluma habló claro sobre su pasado con J Balvin. (Foto de Meg Oliphant/AFP)

Maluma concluyó su mensaje con una sonrisa: “Ya no hay beef, solo buena vibra”. Una frase que resume la evolución de dos de los artistas más influyentes del género urbano y la forma en que convirtieron una rivalidad en una verdadera hermandad musical.

