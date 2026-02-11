Maisak avanza en su proyección internacional con nuevos proyectos

Maisak atraviesa una etapa de crecimiento relevante dentro de la música latina, marcada por su participación en proyectos de alcance internacional, el desarrollo de nuevos lanzamientos y la confirmación de su primera gira por Europa.

El anuncio de su gira europea y el estreno de nueva música forman parte de una estrategia que apunta a fortalecer su identidad artística y ampliar su alcance, manteniendo una propuesta basada en letras directas y una conexión cercana con la audiencia.

¿Cuál es el aporte de MAISAK al nuevo álbum de Nicky Jam?

Uno de los pasos más significativos en la carrera reciente de Maisak es su participación en Bohemio, el nuevo álbum de Nicky Jam.

En este proyecto, Maisak figura como coautor de las canciones “Me Fui” y “Olvídala”, esta última destacada como focus track del disco, además de participar como artista invitado en el tema “Te Lloré”.

Nicky Jam

Este trabajo confirma su rol como compositor dentro de producciones de gran alcance y refuerza su perfil creativo en la industria musical. Las canciones en las que participa se caracterizan por una narrativa emocional y un enfoque en letras claras y directas, elementos que han sido constantes en su propuesta artística.

¿Cómo impacta la gira europea de MAISAK en su desarrollo profesional?

El crecimiento de Maisak también se refleja en su agenda en vivo. A partir de febrero de 2026, el artista iniciará su primera gira por Europa, con presentaciones confirmadas en ciudades como Marbella, Madrid, Barcelona, Murcia, Milán y Zúrich. Este tour responde al interés que su música ha generado en el público europeo y marca un paso importante en su expansión internacional.

La gira servirá además como plataforma para presentar nueva música y adelantar su próximo sencillo, “Ay Ombe”, un lanzamiento con el que busca reforzar su identidad sonora y continuar conectando con nuevas audiencias.

Nacido en Venezuela y criado en Santa Marta, Colombia, Maisak ha desarrollado una propuesta influenciada por el Caribe y por una narrativa cercana, elementos que han sido clave en su crecimiento.

Con estas nuevas iniciativas, el artista consolida una etapa de expansión que combina composición, lanzamientos y presentaciones en vivo, confirmando su proyección internacional dentro de la música latina.