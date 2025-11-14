Karol G hace inesperada confesión en los Latin Grammy: "una etapa rara de mi vida"

La cantante Karol Gofreció un emotivo discurso en los Latin Grammy, que se llevaron a cabo en la noche de este jueves 23 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Qué galardón se llevó Karol G en los Latin Grammy?

La artista obtuvo el premio a 'Mejor canción del año' por su tema 'Si antes te hubiera conocido' subiendo al escenario para recibir su galardón, ofreciendo un sentido discurso que tocó el corazón de miles de sus fanáticos.

La Bichota pidió que no le cortaran sus palabras, pues sentía la necesidad de desahogarse en ese momento y dedicar alentadoras palabras a quienes están luchando por sus sueños.

¿Qué dijo Karol G en los Latin Grammy?

La paisa confesó que con el éxito también llega mucha confusión y decidió dirigirse a quienes suelen criticar demás, opinando sobre

qué deben hacer y no hacer las personas, qué les debe gustar o cómo se deben vestir.

"Empecé a sentirme que todo lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien y que estaba perdiendo mi magia, mi encanto, eso me pasó este año durante una etapa rara de mi vida y lo único que quedó de todo eso fue volver a la raíz y al propósito de que estoy haciendo lo que amor porque me gusta y nací para esto", dijo.

Señaló que sus palabras las expresaba no por ella, sino por todos los que la están viendo desde su casa que quizás están pensando que no son buenas para hacer las cosas que le gustan, aconsejándolos a dejar las opiniones de los demás de lado y enfocarse en sus sueños.

"Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro lo único que queda es el amor. por encima del talento es la obsesión por lo que uno hace, así que a vivir la vida bien chimba que es solo una", agregó.

Tras su revelación, logró miles de aplausos y comentarios de sus admiradores que le agradecieron por sus palabras y la elogiaron por ser tan honesta y real.