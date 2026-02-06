Hamilton, el Afrorockstar, se perfila como protagonista del panorama latino

La música latina continúa ampliando sus fronteras con propuestas que integran nuevos sonidos y miradas culturales. En ese contexto, el colombiano Hamilton comienza a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de la industria.

Su proyecto, basado en la fusión de afrobeats, ritmos urbanos y sonidos del Caribe, ha llamado la atención de medios especializados que siguen de cerca la evolución del panorama musical regional.

¿Por qué Hamilton, el Afrorockstar, fue destacado por medios internacionales?

Uno de los principales respaldos llegó con su inclusión en la lista de “26 artistas latinos para tener en la mira en 2026” publicada por Billboard.

Este tipo de selecciones suele enfocarse en proyectos que muestran consistencia artística, crecimiento de audiencia y capacidad de impacto dentro del mercado musical.

El medio resaltó su papel dentro de la escena afrobeats en Colombia y su enfoque creativo, que combina influencias globales sin perder identidad local. Para la publicación, su propuesta refleja una evolución constante y una visión clara de hacia dónde se dirige su sonido.

A este reconocimiento se suma el de Rolling Stone, que también incluyó al artista entre los nombres latinos a seguir durante el año. En esa selección, figura como el único colombiano, compartiendo espacio con proyectos emergentes de distintos países que están marcando nuevas tendencias.

¿Qué caracteriza la propuesta musical de Hamilton, el Afrorockstar?

El proyecto de Hamilton se distingue por una mezcla de géneros que responde a la diversidad sonora actual. Su música integra bases de afrobeats con elementos urbanos y caribeños, lo que le permite conectar con públicos distintos y ampliar su alcance más allá de un solo mercado.

Esta combinación ha sido clave para definir su identidad artística y para posicionarlo dentro de un movimiento más amplio de sonidos afrodescendientes que ganan protagonismo en la escena latina. Su estilo ha sido descrito como versátil y adaptable, con una estética que acompaña su propuesta musical.

El crecimiento del proyecto no se limita al ámbito digital. Hamilton fue confirmado como parte del cartel oficial de La Solar, uno de los festivales más importantes del país. Esta participación refuerza su presencia en el circuito en vivo y amplía su visibilidad ante audiencias masivas.