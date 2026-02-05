Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Grupo Niche lanza “Barranquilla Está de Moda”, Juan Piña presenta “La Hora Loca” y Dennis Fernando estrena “Ángel”

Tres artistas colombianos presentan nuevos lanzamientos, escúchalos aquí.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
estrenos musicales de la semana
Conoce más información sobre algunos estrenos musicales. Imagen de IA

Artistas de distintas generaciones y géneros coinciden con lanzamientos que dialogan con la identidad, la tradición popular y nuevas narrativas audiovisuales.

Grupo Niche presenta “Barranquilla Está de Moda” como homenaje a la ciudad

Grupo Niche, reconocida agrupación salsera, lanzó su nuevo sencillo “Barranquilla Está de Moda”, una canción dedicada a exaltar el espíritu y la evolución de la capital del Atlántico.

La composición, a cargo de José Aguirre, recoge la experiencia del grupo en la ciudad y la traduce en una narrativa musical que integra referentes culturales, urbanos y sociales.

El tema destaca por su estructura rítmica bailable y por una letra que resalta el carácter alegre y trabajador de los barranquilleros. La canción fue estrenada en vivo durante uno de los eventos oficiales que inician la temporada de Carnaval, consolidándose como una de las apuestas musicales asociadas a la celebración.

Grupo Niche
Grupo Niche. Foto AFP

Juan Piña lanza “La Hora Loca” en una nueva etapa de su carrera

Juan Piña presentó “La Hora Loca”, un sencillo enfocado en el público carnavalero y en los espacios de celebración colectiva. La canción mantiene el sonido tropical que ha caracterizado al artista a lo largo de su trayectoria y está pensada para los momentos de mayor intensidad festiva.

Este reencuentro coincide con un año significativo para el artista, quien será homenajeado por más de seis décadas de trabajo ininterrumpido en la música.

La nueva producción se integra a un repertorio ampliamente reconocido en Colombia y otros países de la región, reafirmando la vigencia de Juan Piña como uno de los referentes históricos de la música bailable.

Dennis Fernando estrena “Ángel”, canción principal de una producción cinematográfica

Desde una propuesta distinta, Dennis Fernando inició el año con el lanzamiento de “Ángel”, una canción de corte emocional que aborda el agradecimiento y los vínculos que marcan momentos decisivos en la vida.

El tema fue seleccionado como canción principal de la película Cris Over, protagonizada por actores de trayectoria nacional.

El video oficial fue grabado en Bogotá y combina escenas del largometraje con imágenes del artista, fortaleciendo el vínculo entre la narrativa musical y cinematográfica. Esta estrategia amplía el alcance del sencillo y lo proyecta a nuevas audiencias.

Con este estreno, Dennis Fernando inicia una nueva etapa artística, respaldada por una gira promocional internacional y una sólida presencia en plataformas digitales, donde cuenta con millones de reproducciones y una base de seguidores en crecimiento.

