Ela Taubert, Zoé y Camila Fernández presentan estrenos que mueven agosto

¿ Qué aporta Ela Taubert con “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)” a su trayectoria?

Ela Taubert publica su primer sencillo tras el álbum debut Preguntas a las 11:11. La canción se posiciona como un capítulo adicional de esa narrativa: letras centradas en el proceso de cierre emocional y en la decisión de avanzar, trabajadas con un enfoque de pop directo y altos niveles de identificación con su base de seguidores.

El estreno llega después de varias semanas de adelantos en redes sociales, estrategia que activó interés orgánico y conversación entre fans. El tema articula una interpretación firme sobre la superación de una relación, combinando vulnerabilidad y determinación sin recurrir a dramatismos gratuitos.

En el frente en vivo, la artista, ganadora del Latin GRAMMY, inicia el Preguntas a las 11:11 Tour el 31 de agosto en Puerto Rico y continúa por Estados Unidos, tras presentaciones previas en España y Latinoamérica.

Además, fue confirmada para el “Panel de Mujeres: Global Rising” durante la Billboard Latin Music Week 2025, programado para el 21 de octubre en el Fillmore Miami Beach, lo que amplía su visibilidad en foros de industria.

Ela Taubert se lleva el Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista / Foto AFP: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES

¿Cómo posiciona Zoé “Campo de Fuerza” rumbo a sus 5 fechas en Estadio GNP?

“Campo de Fuerza” es el primer material inédito de Zoé en cuatro años y funciona como punto de partida para una temporada de alto perfil. El sencillo retoma características reconocibles del grupo, melodías de trazo hipnótico, ambiente instrumental envolvente y una lírica de introspección, con producción orientada a escucha detallada en plataformas y a proyección en directo.

El proceso creativo, descrito por la banda como un reencuentro en estudio, recuperó dinámicas de composición conjunta con resultados ágiles y consistentes con su identidad. La pieza busca conectar con audiencias históricas y, a la vez, ofrecer una puerta de entrada a nuevos oyentes dentro del rock alternativo latino.

En paralelo, el grupo confirma cinco presentaciones consecutivas con localidades agotadas en el Estadio GNP, un registro poco frecuente para una banda de su género. El hito acompaña 25 años de carrera, giras por América y Europa y reconocimientos de la industria, reforzando su liderazgo en el circuito regional.

¿Qué propone Camila Fernández en ‘La Fernández’ y el sencillo “La Loca Era Yo”?

La Fernández se presenta como un álbum de raíz mexicana con orientación contemporánea. El proyecto integra el sonido del mariachi con arreglos pensados para audiencias actuales, priorizando interpretación, claridad narrativa y un repertorio que alterna desamor, resiliencia y empoderamiento.

Dentro del disco, “La Loca Era Yo” destaca por su enfoque en la transformación personal tras una ruptura. La letra contrasta el distanciamiento previo con el cambio posterior de la expareja, una temática que facilita identificación transversal y favorece la rotación en listas de música regional mexicana.

Con este lanzamiento, Camila Fernández consolida posicionamiento en el género y abre posibilidades de expansión internacional desde un sello tradicional actualizado.