Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

El 59° Festival de la Leyenda Vallenata rendirá un homenaje al Binomio de Oro

El afiche oficial del 59° festival destaca el legado de Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro como emblemas del folclor colombiano.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Mane Díaz, padre de Luis Díaz, anunció que está grabando su primer disco vallenato.
Foto Freepik

En Valledupar se dio a conocer la imagen que acompañará la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026.

El afiche promocional rinde tributo a Israel Romero, Rafael Orozco y al Binomio de Oro de América, agrupación que marcó un capítulo decisivo en la historia del vallenato y proyectó su música más allá de las fronteras del Caribe colombiano.

En la parte superior se presentan imágenes de Romero y Orozco con trajes formales que evocan portadas de álbumes emblemáticos.

¿Por qué Israel Romero y Rafael Orozco serán protagonistas del 59° Festival de la Leyenda Vallenata?

Artículos relacionados

El reconocimiento responde a la influencia decisiva del Binomio de Oro en la expansión del vallenato. Bajo el liderazgo de Israel Romero en el acordeón y la voz de Rafael Orozco, el grupo alcanzó una popularidad sin precedentes desde la década de 1970, llevando su música a escenarios internacionales y consolidando un estilo propio dentro del folclor.

Durante la presentación, la Fundación recordó que este homenaje busca resaltar la importancia de dos figuras que se convirtieron en referentes de la identidad musical colombiana.

¿Qué actividades acompañarán el develado afiche promocional del 59° Festival de la Leyenda Vallenata?

El Festival mantendrá la programación que lo ha convertido en una de las citas culturales más importantes del país. Habrá competencias de acordeoneros en distintas categorías, concursos de canción inédita y de piqueria, desfiles de piloneras, entre otros eventos.

Artículos relacionados

La develación del afiche marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el 59° Festival de la Leyenda Vallenata, una edición que no solo recordará a dos de sus grandes exponentes, sino que también reafirmará el papel del vallenato como una de las expresiones más significativas del patrimonio cultural colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Carlos Vives interpretará canción oficial del Mundial Fifa 2026 Carlos Vives

Carlos Vives interpretará la canción oficial del Mundial Fifa 2026: 'Somos más’

Carlos Vives presenta Somos más, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Emilia, Wisin y Xavi.

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe Talento internacional

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: ¿qué se sabe?

Famoso integrante de la agrupación musical de Kiss causa preocupación tras reciente accidente automovilístico.

Megaland llega al Campín en tras sus 20 años: ¿dónde y cuándo será la fecha? Talento nacional

Megaland llega al Campín tras sus 20 años: ¿cuándo inicia su preventa?

El festival musical Megaland 2025 celebra sus 20 años. No te pierdas los detalles de la preventa el próximo 10 de octubre.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara reveló los detalles sobre cómo se enteró de que sería mamá

Paola Jara abre su corazón y cuenta cómo la sorprendió la maternidad, revelando detalles íntimos de su embarazo y vida familiar con Jessi Uribe.

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi estalla y manda fuerte mensaje a detractores de MasterChef: "Mediocre, de malas"

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?