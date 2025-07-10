El 59° Festival de la Leyenda Vallenata rendirá un homenaje al Binomio de Oro

En Valledupar se dio a conocer la imagen que acompañará la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026.

El afiche promocional rinde tributo a Israel Romero, Rafael Orozco y al Binomio de Oro de América, agrupación que marcó un capítulo decisivo en la historia del vallenato y proyectó su música más allá de las fronteras del Caribe colombiano.

En la parte superior se presentan imágenes de Romero y Orozco con trajes formales que evocan portadas de álbumes emblemáticos.

¿Por qué Israel Romero y Rafael Orozco serán protagonistas del 59° Festival de la Leyenda Vallenata?

El reconocimiento responde a la influencia decisiva del Binomio de Oro en la expansión del vallenato. Bajo el liderazgo de Israel Romero en el acordeón y la voz de Rafael Orozco, el grupo alcanzó una popularidad sin precedentes desde la década de 1970, llevando su música a escenarios internacionales y consolidando un estilo propio dentro del folclor.

Durante la presentación, la Fundación recordó que este homenaje busca resaltar la importancia de dos figuras que se convirtieron en referentes de la identidad musical colombiana.

¿Qué actividades acompañarán el develado afiche promocional del 59° Festival de la Leyenda Vallenata?

El Festival mantendrá la programación que lo ha convertido en una de las citas culturales más importantes del país. Habrá competencias de acordeoneros en distintas categorías, concursos de canción inédita y de piqueria, desfiles de piloneras, entre otros eventos.

La develación del afiche marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el 59° Festival de la Leyenda Vallenata, una edición que no solo recordará a dos de sus grandes exponentes, sino que también reafirmará el papel del vallenato como una de las expresiones más significativas del patrimonio cultural colombiano.