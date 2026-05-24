Yuli Ruiz reaccionó tras rumores de culpar a participante de La casa de los famosos por el robo

Yuli Ruiz rompió el silencio luego de la ola de comentarios y acusaciones que surgieron tras el robo del que fue víctima junto a Eidevin López.

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Los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han fortalecido su amistad desde que salieron del reality y constantemente comparten contenido juntos en redes sociales, razón por la que muchos seguidores han estado atentos a todo lo relacionado con ellos.

Sin embargo, en los últimos días ambos vivieron un angustiante momento que terminó generando controversia en internet.

Yuli Ruiz reaccionó a rumores tras el violento robo que sufrió con Eidevin López (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Yuli Ruiz y Eidevin López?

Por medio de sus redes sociales, Yuli Ruiz relató el difícil momento que vivieron mientras se encontraban de viaje.

En medio de la grabación, la creadora de contenido apareció visiblemente afectada mientras explicaba que habían sido víctimas de un robo.

Según contó, personas los interceptaron y durante el hecho le quitaron varias pertenencias. Además, reveló que resultó lastimada durante el atraco.

Yuli aseguró que sintió cómo la jalaban antes de que le apuntaran con un 4rma en la cabeza para quitarle sus objetos personales.

“Nos quitaron todo”, expresó la influenciadora mientras mostraba la angustia que vivió tras lo sucedido.

Por su parte, Eidevin López también habría sido víctima del robo y posteriormente lograron recuperar su celular, aunque este quedó en malas condiciones y sin posibilidad de reparación.

La situación rápidamente generó conversación en redes sociales y mientras muchos seguidores les enviaron mensajes de apoyo, otros comenzaron a burlarse de lo ocurrido.

Yuli Ruiz se pronunció tras rumores que surgieron luego del robo que sufrió (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Yuli Ruiz tras las acusaciones y críticas?

Luego de que se viralizara el caso, varios usuarios en redes comenzaron a relacionar lo sucedido con supuestas “consecuencias” por conflictos pasados dentro de La casa de los famosos Colombia.

Algunas personas incluso aseguraron que Yuli y Eidevin estarían intentando culpar indirectamente a otro participante del reality por el robo.

Ante esto, Yuli Ruiz decidió reaccionar compartiendo el mensaje de una seguidora que salió en su defensa.

En la publicación, la usuaria cuestionó que las personas estuvieran tomando una situación tan delicada como motivo de burlas o ataques en redes sociales.

Además, defendió que ni Yuli ni Eidevin habían señalado directamente a ningún participante como responsable de lo sucedido.

"Menos cogerlo como una excusa para generarles hate diciendo que ellos estaban acusando de lo sucedido a un participante que ellos saben perfectamente está en la casa, que es inocente y desconoce la situación", escribió

Con esto, la creadora de contenido dejó claro que nunca acusó a alguno de sus excompañeros del reality y rechazó los comentarios de odio que comenzaron a circular tras el robo.