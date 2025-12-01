Yina Calderón se ve acorralada ante incómoda pregunta sobre su estilo de vida

La polémica empresaria de fajas Yina Calderón es de las que más controversia ha causado en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana.

¿Qué diferencias ha tenido Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

Son diferentes los momentos que Yina Calderón ya protagonizó y se viralizaron en redes sociales, siendo uno de los más álgidos cuando se fue en contra de la influencer La Piry.

Se pensaba que la colombiana iba a ser expulsada del formato de convivencia, pero fue su misma compañera la que dijo que no lo hicieran.

Sin embargo, la rivalidad entre Yina y La Piry se mantiene, razón por la que no desaprovechan cualquier oportunidad para arremeter y hacerse quedar mal entre sí frente a las cámaras en vivo.

Yina Calderón mantiene rivalidades en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Precisamente, La Piry le hizo una elevada pregunta a Yina Calderón relacionada con su estilo de vida, así que la empresaria de fajas no tuvo otra opción que responder.

¿Cuál fue la pregunta que enfrentó Yina Calderón sobre su vida?

En medio de una reunión donde todos los participantes de La mansión de Luinny se encontraban sentados en círculo, La Piry le lanzó la interrogante a Yina Calderón.

"¿Es verdad que tú consumes?", cuestionó La Piry a Yina, mientras que el resto quedó en asombro.

Puntualmente, lo que quería saber la dominicana era si a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 le gustan las sustancias alucinógenas. Enseguida, la emprendedora reaccionó.

"¿Consumes qué? Ah, drog4s, no, nunca, ni siquiera las he probado. Tuve una hermana que cayó en la drog4dicción y gracias a Dios salió de eso porque se rehabilitó y por eso yo no consumo drog4", reveló Yina Calderón.

Efectivamente, Yina Calderón se refirió a su hermana Juliana Calderón, quien en su juventud se vio envuelta en dichos problemas con las sustancias. La misma Juliana ha dicho que fue Yina y sus otras hermanas la que le ayudaron a rehabilitarse.

Yina Calderón suele ser una mujer sin filtros, de modo que aunque La Piry buscaba desestabilizarla, la empresaria le demostró que no tiene problema con hablar de lo que le pregunten.