Yina Calderón reveló que salió con una trans; así fue su anécdota

La empresaria Yina Calderón reveló a sus compañeros una particular anécdota que tuvo años atrás con una trans.

¿Qué dijo Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido confesó a los participantes que ella conoció a una persona por Facebook con quien se estaba involucrando sentimentalmente.

Sin embargo, no sabía que era trans y lo descubrió cuando ya iban a estar juntos.

"Yo estaba hablando con un chico que conocí por Facebook y empecé a salir con él, nos cuadramos y llegó la noche de estar juntos y era un chico trans", expresó.

Tras su confesión muchos de sus compañeros señalaron que esa anécdota era falsa dando sus respectivos argumentos, pero se confirmó que era real.

"Tú lo veías y era un hombre, pero tenía v*gina y a mí no me gustan las mujeres", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Luego de su revelación, logró miles de reacciones de los internautas que señalaron lo mucho que se sorprenden cada vez más con las cosas que confiesa Yina Calderón, algunos tomaron su anécdota con humor, mientras que otros no dudaron en criticarla y cuestionarla sobre la veracidad de la información, indicando que ella suele inventar para tener más atención.

Por ahora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sigue disfrutando de su participación en el reality y señalando que ahora será más villana que antes, pues Luinny decidió sacar todo el lic*r del lugar para que ella no tomara más y no tuvieran más inconvenientes debido a que no sabe controlarse.

Recientemente pasada de tragos señaló que se iba de la competencia, por lo que, Luinny tuvo que tomar esa drástica medida en estos últimos días del reality.

Por el momento, Yina Calderón sigue en los primeros puestos de la tabla, logrando todo el apoyo de sus seguidores que han quedado cautivados con su participación, detallando que les ha gustado todas sus facetas, aunque muchos han juzgado sus enfrentamientos con sus rivales Chanel y La Piry, con quienes ha pasado los límites.