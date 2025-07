Yina Calderón reaccionó a unas declaraciones de la influenciadora mexicana Manelyk González en su visita a Colombia en donde dejó claro que no tendría una amistad con ella.

La exparticipante de La casa de los famosos All-Stars estuvo hablando en Buen día, Colombia sobre su experiencia en La casa de los famosos Colombia y allí salió a flote el nombre de Yina Calderón.

Manelyk aseguró que no tenía ningún problema con Yina y que habían limado sus asperezas antes que ella saliera y esto había quedado demostrado con la cadena de oro que Yina le regaló.

Sin embargo, Manelyk dejó claro que tenía una amistad con Karina García, la cual no le permitía tener una amistad con Yina, ya que sentía que sería un acto de deslealtad.

Estas declaraciones llegaron hasta los ojos de Yina Calderón, quien reaccionó en medio de una reciente transmisión en vivo.

Está diciendo que no se va a juntar conmigo.

Yina Calderón reaccionó a declaraciones de Manelyk González. (Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Manelyk González tras sus declaraciones?

Yina Calderón aseguró que las declaraciones de Manelyk sobre ella no le importaban, pero quiso dar su opinión al respecto, especialmente por la amistad de la mexicana con Karina García.

No me importa porque yo no me muero por tener una amiga, yo tengo a mis hermanas.

Yina aseguró que le parecía correcto lo que estaba haciendo Manelyk de dejar claro que no sería su amiga por su amistad con Karina, esto por sus diferencias.

Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Manelyk. Así yo le haya dado una cadena y al final hubiesemos limado asperezas, ella es más amiga de Karina, y si ella no es mi amiga, ella no puedo ponerse de amiga mía.

Yina Calderón aseguró que desde que Manelyk no hablara mal de ella o dijera cosas que no eran verdad no iba a tener algún conflicto con ella, no obstante, aseguró que le parecía que estaba siendo conveniente.

Yo de ella haría exactamente lo mismo, lo importante es que no está diciendo nada malo de mí o que no sea cierto.

¿Por qué Yina Calderón llamó conveniente a Manelyk González?

Yina Calderón en medio de su transmisión en vivo, una de las personas que la acompañaba aseguró que las personas estaban diciendo que Manelyk González era interesada.

Ante esto Yina aseguró que sí sentía que estaba siendo conveniente al juntarse con karina García y no con otros exparticipantes con La Toxi Costeña o Emiro Navarro.

Por qué más junta con Karina y no con La Toxi o Emiro, ella sabe para donde va, no la hace mala, la hace inteligente. Uno se arrima al árbol que más sobra le da.

Sin embargo, aseguró que no estaba mal la estrategia de Manelyk con base en sus intereses y planes en su carrera como creadora de contenido.