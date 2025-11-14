Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón destapa supuesto complot en La mansión de Luinny y pide ayuda a sus seguidores

Yina Calderón no se guardó nada y, fiel a su personalidad, le pidió a sus seguidores que le hagan llegar información del exterior.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón afirmó que estarían haciendo complot en La mansión de Luinny. Foto | Canal RCN.

La participación de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues no es un secreto que, a donde llega, la colombiana genera controversia y debate, más aun en un reality de convivencia.

¿Qué pasó con Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Como ya es habitual, en las últimas horas Yina se acercó e una de las cámaras de la casa para hacerle una inesperada petición a sus seguidores tras enterarse que uno de sus compañeros está armando su propio complot al interior de la competencia.

"Les tengo un chisme, imagínense que mis compañeras me están contando que el 'Mampula' ese vino con información de afuera e hizo ayer una reunión con todos en ese cuarto haciendo el complot y que la vuelta", fueron las palabras de la creadora de contenido.

Segundos más tarde, Calderón continuó pidiéndoles a todos aquellos que siguen el formato, que hoy en el super chat, si llegan a escuchar algo o tienen información relevante se la hagan saber, "necesito que me sapeen, Yina mira que escuchamos esto", agregó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón y la inesperada propuesta que le hizo a sus seguidores. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la petición que Yina Calderón le hizo a sus seguidores en La mansión de Luinny?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia a ella Mampula, no le parece una persona "natural", además, manifestó que ella no confía plenamente en él.

Por último, la creadora de contenido insistió en su interés de obtener más información sobre lo que se dice de ella y sus compañeras a sus espaldas.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón le pidió inesperado favor a sus seguidores. Foto | Canal RCN.

"Necesito saber ellos qué andan diciendo de nosotras, si nos van a hacer algo en contra, si nos van a hacer algún complot y ese tipo de cosas, a ver qué fue lo que trajo Mamoula, necesito que sapeen", concluyó.

Por ahora, la colombiana junto a Karina García siguen siendo tema de conversación, pues aunque cada una ha decidido llevar la fiesta en paz en la mansión, cada una se ha encargado de hacer su propio contenido al interior del juego, incluso, ambas han protagonizado varios conflictos con otros de los participantes del reality.

