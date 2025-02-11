Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón arremetió en contra de un compañero en La Mansión de Luinny y justificó ser boxeadora

Yina Calderón sorprendió a uno de sus compañeros en La mansión de Luinny, justificando que es una boxeadora profesional.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón vivió un momento incómo
Yina Calderón arremetió en contra de un compañero en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

El pasado miércoles 29 de octubre, empezó un nuevo reality de convivencia en donde dos colombianas están dando de qué hablar en República Dominicana.

Pues ‘La Mansión de Luinny’ logró reunir a Karina García y Yina Calderón, quienes no convivían juntas desde La casa de los famosos Colombia, lugar en donde se terminó la amistad de ellas dos.

¿Karina García y Yina Calderón han vuelto a ser amigas en La mansión de Luinny?

Karina García habló desde el primer día en La mansión de Luinny y reveló su opinión sobre Yina Calderón, dejando claro que “solo son compañeras de trabajo”, dejando claro que no volverían a ser amigas.

Además, no habían pasado más de 30 horas en la mansión y ellas dos ya estaban discutiendo, pues Yina mandó a callar a Karina porque intervino en un cruce de palabras entre la empresaria de fajas con una de sus compañeras y por eso, García le dejó claro que no estaban en Colombia para que la tratara así.

¿Por qué Yina Calderón ha discutido con otros de sus compañeros en La mansión de Luinny?

Además de enfrentarse más de una vez a Karina García, Yina Calderón ha protagonizado otras discusiones con otros de sus compañeros en La mansión de Luinny.

Yina arremetió en contra de un compaero en La mansión de Luinny
Yina Calderón reaccionó al arremter en contra de un compañero en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

En los primeros minutos de haber ingresado al reality, Yina ha estaba discutiendo con La Bella Chanel, una dominicana que dejó claro que no se dejaría de la colombiana y así fue, pues le ha revelado la opinión que tiene sobre ella.

En el caso de La Bella Chanel, la empresaria ha cruzado varias palabras con ella y han discutido con firmeza, pues es obvio que desde su primera discusión no se la ha llevado bien y, de hecho, tuvieron un choque cultural cuando Calderón se refirió a ella como “grilla.”

¿Por qué Yina Calderón arremetió en contra de su compañero en La mansión de Luinny?

El pasado sábado 1 de noviembre, los habitantes de La mansión de Luinny estaban haciendo una dinámica en donde dos personas se hacían de espalda y si giraban su rostro hacia un mismo lado, o se ganaban un beso o un toque en la mejilla.

Yina Calderón arremetió contra un compañero en La mansión de Luinny
Yina Calderón reaccionó al arremeter en contra de su compañero en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

En este caso, Yina y Abraham García, un influencer español, jugaron en la misma ronda y así mismo como se dieron un beso, Yina le dio en la mejilla, pero se escusó porque se le fue la mano.

Aunque se trataba de un juego, Yina se sintió mal porque no quiso darle con fuerza y reiterativamente se disculpó, además, causó gracia al decir que era boxeadora profesional.

