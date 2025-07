Yina Calderón arremetió contra Giovanny Ayala y reveló detalles de su romance

La empresaria Yina Calderón arremetió de nuevo contra el cantante Giovanny Ayala y reveló detalles de su supuesto romance con el artista.

La creadora de contenido estuvo en entrevista en el Show de Rebeca y allí fue interrogada al respecto, donde detalló que ella tenía la versión de que la empresaria habría ido a la finca del cantante junto a otras chicas contratadas y por eso llegó allí.

Yina Calderón aclaró que ella está con quienes les gusta y no con quienes les toca agregando que no le importa mantener un man si está feliz a su lado, por lo que, nunca ha tenido que hacerlo a cambio de dinero.

"Mi error fue que me tragué, el man solo quería hacerme la vuelta y ya. Yo me empeliculé, yo pensé que por estar con él ya era mi novio porque yo no se lo doy a cualquiera", dijo.