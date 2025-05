El influenciador y creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio alborotó las redes sociales al aparecer llevando a cabo una acción que más de uno tachó.

La polémica se dio porque el influencer apareció en un video en el que es posible observar que tiene una bolsa con una sustancia de color azul, la cual relacionaron con estupefacientes.

Pues bien, Yeferson Cossio, caracterizado por ser directo, rompió el silencio y habló sobre el tema. Las declaraciones del paisa asombraron debido a que aceptó su gusto por dicha sustancia.

Como hubo tanto revuelo, el creador de contenido salió a contar sus gustos y eso provocó que varios le escribieran que no debía sentirse orgulloso de ello.

"Yo quiero aclarar algo. Hablando seriamente, a mí no me enorgullece tener ese tipo de ad1cciones y eso; de hecho, he tratado de rehabilitarme, lo he hecho por meses y eso... No va a haber ningún escenario en el que me enorgullezca, ni siquiera me enorgullece cuando estoy borracho", confesó Cossio.