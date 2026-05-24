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Yaya Muñoz generó preocupación tras terminar en urgencias: ¿qué le pasó?

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores tras compartir imágenes desde urgencias, donde tuvo que acudir de emergencia por la salud de su mascota en Medellín.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yaya Muñoz generó preocupación tras terminar en urgencias: esto le pasó
Yaya Muñoz generó preocupación tras terminar en urgencias: esto le pasó (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Yaya Muñoz generó preocupación entre sus seguidores tras compartir en redes sociales un video desde un centro médico, donde se le vio en compañía de su mascota en medio de una situación de salud inesperada.

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La presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró parte del momento en el que tuvo que acudir a urgencias, lo que rápidamente encendió las alarmas entre sus seguidores.

Yaya Muñoz apareció en urgencias y preocupó a sus seguidores: esto fue lo que ocurrió
Yaya Muñoz apareció en urgencias y preocupó a sus seguidores: esto fue lo que ocurrió (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Yaya Muñoz y por qué terminó en urgencias?

Según relató la creadora de contenido, la emergencia médica no fue para ella, sino para su perro “Macallan”, quien presentó un comportamiento que llamó la atención de la persona que lo cuida mientras ella se encontraba fuera de casa.

Yaya explicó que inicialmente se encontraba en Bogotá por temas laborales y que allá había recibido una invitación a un evento, pero tomó la decisión de regresar a Medellín, asegurando que lo hizo por intuición y por comodidad.

Al llegar a su hogar, la nana de su mascota le comentó que el perro no se encontraba del todo bien, lo que llevó a la influenciadora a trasladarlo de inmediato a un servicio de urgencias veterinarias para su revisión.

La creadora de contenido aseguró que “menos mal le hizo caso a su instinto” y regresó a su casa para poder actuar a tiempo.

“Hoy me invitaron a un evento en Bogotá y la verdad tenía mucha pereza de ir, dije me quiero ir ya a Medellín… cuando llegué la nana de macallan me dijo que estaba bajo de nota. Nos tuvimos que venir a urgencias, menos mal le hice caso a mi instinto”

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¿Cómo se encuentra el perrito de Yaya Muñoz?

Horas después, Yaya Muñoz llevó tranquilidad a sus seguidores al actualizar el estado de salud de “Macallan”.

La presentadora informó que el perro ya se encuentra estable y mucho mejor, aunque aclaró que durante los próximos días le realizarán algunos exámenes médicos adicionales para descartar cualquier complicación.

Además, compartió imágenes en las que se le ve junto a su mascota en un parque, jugando y disfrutando de un momento juntos, lo que generó tranquilidad entre sus seguidores al evidenciar su mejoría.

Yaya Muñoz compartió actualización sobre la salud de su perro
Yaya Muñoz compartió actualización sobre la salud de su perro Macallan (Foto Canal RCN)
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