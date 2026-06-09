Westcol respondió si planea tener hijos con Luisa Castro; esto dijo

El streamer Westcol confesó a sus millones de fanáticos si está planeando tener hijos con su novia Luisa Castro luego de que así lo hiciera en su momento con su exnovia Aida Victoria Merlano.

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¿Westcol planea tener hijos con Luisa Castro?

El joven realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, y allí lo interrogaron al respecto.

Según destacó, no es algo que tenga como plan a corto plazo, pues por ahora se encuentra disfrutando de su relación con la joven y considera que luego de las experiencias que ha tenido con sus exparejas debe ser más consciente y esperar un poco más para tomar dicha decisión tan importante en su vida.

"A medida que van pasando el tiempo yo ya he tomado las decisiones de mi vida más lento (...) aunque yo tenga un amor muy real y firme, no te puedo decir que es una mujer con la que quiera tener un hijo porque es muy poco tiempo, toca conocerla bastante antes de sacar ese tipo de deducciones", dijo.

Destacó que el tiempo es el que pone todo en su lugar y por el que podrá decidir si es o no la indicada para formar una familia.

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¿Qué le exigiría Westcol a Luisa Castro si llega a quedar en embarazo?

De igual manera, indicó que si él llegara a tener un bebé con Luisa Castro, él le pediría a la modelo que se dedicara 100% a su hijo.

"Yo le digo que deje todo, que deje de trabajar y que se enfoque en la casa y en la familia, es lo que yo opino. Desde mi posición, me gustaría", agregó.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron. Algunos a favor y otros en contra, cuestionando algunos de sus pensamientos.

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Por ahora, Westcol y Luisa Castro siguen fortaleciendo su relación, la cual han tratado de mantener alejada de las redes sociales y la opinión pública, pues suele ser muy poco lo que comparten de su noviazgo.

Sin embargo, cada vez que se dejan ver juntos causan revuelo entre sus millones de fanáticos.