Vanessa Pulgarín reaparece tras percance de salud al aparecer en silla de ruedas: así luce

Vanessa Pulgarín reaparece en redes tras estar en silla de ruedas hace unos días. Esto dijo de su recuperación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo Vanessa Pulgarín sobre su estado de salud? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, el nombre de Vanessa Pulgarín se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras representar a Colombia en el Miss Universe Colombia 2025.

Sin duda, el rol de Vanessa fue imprescindible para muchos de sus seguidores al llegar al Top 12 en el certamen de belleza, el cual se realizó en Tailandia.

Además, la modelo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras pronunciarse con sus seguidores acerca de su regreso a Colombia y retomar cada una de sus actividades.

¿Cuál fue la razón por la que Vanessa Pulgarín rompió el silencio en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Vanessa Pulgarín ha demostrado a través de sus redes sociales la especial cercanía que tiene con varios de sus seguidores, en especial al contar varios acontecimientos de su vida personal.

Esto dijo Vanessa Pulgarín sobre su regreso a Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, la modelo ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores al abrir su corazón frente a los diferentes retos que ha enfrentado tras su regreso a Colombia y retomar cada una de sus rutinas.

Recientemente, Vanessa compartió a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 900 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Volver a la realidad después de un largo tiempo fuera, se siente un poco distinta, como si redescubrieras tu propio espacio con nuevos ojos. Está bien sentir que todo se reacomoda poco a poco. Al final, cada día te acostumbras un poquito más y encuentras de nuevo tu ritmo”, agregó Vanessa.

¿Cómo avanza la recuperación de Vanessa Pulgarín tras un percance de salud?

Recordemos que hace unos días, Vanessa Pulgarín causó gran preocupación por parte de sus seguidores tras compartir unas fotografías en las que estaba en silla de ruedas a causa de un dolor que sintió en su columna.

Sin embargo, Vanessa ha revelado que ha estado bajo el cuidado de especialistas médicos, quienes la han acompañado en su recuperación.

Así también, la modelo, compartió recientemente un video en el que se evidencia que está haciendo ejercicio, expresando lo siguiente:

“No voy a hacer trabajos de carga, la prioridad es recuperar la columna”.

