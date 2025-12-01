Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

En el capítulo del pasado martes 11 de noviembre, Raúl Ocampo se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity, salida que lo llevó a quedarse por fuera del 'Top 6' de esta décima temporada del reality de cocina.

Tras la salida del reconocido actor de la cocina más importante del mundo, Valentina Taguado recordó cómo vivió la eliminación de quien se convirtió en su amigo luego de esta experiencia, un momento en el que se quebró en llanto frente a las cámaras, pues ambos quedaron en riesgo de abandonar la competencia.

"Pasamos los dos al frente, y digo qué gran novela, yo solo pensaba si me voy, uy ya me voy a dormir, qué chimba, me voy tranquila porque me gustó lo que hice y ya. Uy pero si me quedo, me quedo sola y ahí me dieron ganas de llorar, fue en ese momento que dije ay, fue muy vuelta", fueron las palabras de la locutora durante el programa.

¿Cómo vivió Valentina Taguado la eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity?

Según lo comentó la actual participante, en este punto de la competencia el cansancio físico es bastante, no solo físicamente, sino también mentalmente, sin embargo, aseguró que, en el caso de ellos dos, no quisieron cansarse "a la mala", sino que optaron más bien por tomar con humor cada una de las situaciones que se vivían en el juego.

Así mismo, Taguado reveló que, durante las devoluciones casi nunca los mostraron a ella y Raúl, pues enfocan a quienes están en peligro de irse, "claro, no nos mostraban porque estábamos cag4dos de la risa, porque si se va uno, pues bueno... qué, ya se va a acabar", señaló.

Esto dijo Valentina Taguado sobre la salida de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la participante de la cocina más importante del mundo, reiteró su amor por Raúl y exaltó el ser humano "tan bonito" es, además de confesar que, el día de su eliminación, las personas que hacen parte de la producción, se acercaron para pedirles fotos y expresarles palabras de cariño.