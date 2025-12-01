Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado hizo sentida confesión tras la salida de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity

Valentina Taguado reaccionó en redes sociales a la reciente eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity 2025.

Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Valentina Taguado sobre la salida de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado martes 11 de noviembre, Raúl Ocampo se convirtió en el reciente eliminado de MasterChef Celebrity, en un reto en el que pese a presentar una propuesta arriesgada, no logró salvarse de ser el siguiente en abandonar la cocina más importante del mundo.

Como era de esperarse, la salida del reconocido actor no solo generó reacciones al interior de la competencia, sino también fuera de ella, pues recientemente Valentina Taguadosorprendió al compartir una sentida dedicatoria en redes sociales, en la que le expresó todo su amor a quien fue su compañero de aventura a lo largo de esta experiencia que vivieron juntos.

"Gracias vida, gracias Dios, gracias universo por darme la oportunidad de conocerte en todos los sentidos posibles para llegar a sentir el amor tan grande que siento por ti", escribió la actual participante de esta décima temporada que, también aprovechó para agradecerle por ayudarle a sanar "tantas cosas" en medio de una competencia.

Así mismo, la reconocida locutora colombiana, no dudó manifestar su gratitud hacia Raúl por acompañarla en el momento más doloroso de su vida y estar presente a través de las risas y la compasión.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Así se despidió Valentina Taguado de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras la eliminación de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity?

Por último, Taguado no perdió la oportunidad para escribir en la descripción del post en su cuenta de Instagram, que, sin duda, el exparticipante es uno de "los corazones más hermosos" que ha sentido, y no solo eso, también de los mejores amigos que ha tenido.

"Te admiro, tu amistad lo es todo hasta el sol de hoy, te amo, te amo, te amo", concluyó. Por su parte, Ocampo respondió el post con el siguiente comentario: "Te amo Vale. Gracias por ese tesoro de amistad".

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado despidió a Raúl Ocampo con emotivo mensaje. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Raúl Ocampo fue el eliminado de MasterChef Celebrity 2025?

Cabe señalar que para este reto de eliminación, el jurado les anunció a las celebridades que el ingrediente principal sería el café de Tostao, por lo que debían hacer una preparación de un plato de sal en que hicieran uso de ingrediente.

Sin embargo, al presentar 'Sigue y te sirves', los chefs fueron claros que, pese a ser una propuesta muy arriesgada, la proteína no estaba en su punto de cocción, razón que lo llevó a convertirse en el eliminado y quedarse por fuera del 'Top 6'.

