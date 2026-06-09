Sofía Jaramillo habría revelado que Tebi Bernal y Alejandra Salguero regresaron: esto confesó

En redes sociales se formó una gran controversia luego de que Sofía Jaramillo hablara sobre Tebi Bernal, pues se refirió sobre su amistad y tal vez, se habría despachado en contra de Alejandra Salguero, según internautas.

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En el clip que circula en las plataformas digitales, se veía a la modelo caleña con una actitud un poco de enojada o más seria de lo normal, ay que ella siempre responde con tranquilidad cuando habla en sus cuentas.

De hecho, en los últimos días se ha hablado sobre el finalista de La casa de los famosos Colombia 2026, ya que hay rumores de que pudo haber regresado con su expareja, pero ella misma se pronunció sobre el tema.

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Por ahora, los rumores de que Tebi y Alejandra estarían juntos, se avivaron con las palabras de Sofía Jaramillo, quien no dudó en ser contundente al referirse sobre su excompañero.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Alejandra Salguero según los internautas?

El video que circula en redes sobre Sofía Jaramillo es que ella estaba hablando sobre Tebi Bernal tras la final de La casa de los famosos Colombia 2026.

Sofía Jaramillo reveló un detalle que alimentó los rumores de reconciliación de Tebi y su ex. (Foto/ Canal RCN)

Lo que se alcanza a escuchar en el clip, es que ella habría mencionado el tema de la relación de Tebi Bernal con Alexa Torrex, pues dijo que “no podía opinar en la relación de ellos”.

Sin embargo, lo que desató la ola de comentarios, es que supuestamente la caleña se despachó en contra de Alejandra Salguero: “la vieja esta no querrá que yo tampoco esté muy cerca de él.

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Con esto que dijo, se empezó a hablar de que Tebi sí habría vuelto con su ex.

¿Alejandra Salguero reveló que regresó con Tebi Bernal?

Alejandra Salguero rompió el silencio en la mañana de este martes 9 de junio y respondió a la pegunta de sus seguidores sobre su relación con Tebi Bernal.

Sofía Jaramillo encendió los rumores sobre el regreso de Tebi Bernal y Alejandra Salguero. (Foto/ Canal RCN)

A la modelo paisa le preguntaron si ella volvió con el deportista o si quedaron como amigos y dijo que no.

Además, confesó que está en un momento de paz y claridad, por lo que entendió que la madurez no se ve siempre en las decisiones que se toma, sino en lo que hacen por pensar en el bienestar del otro.