Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Silvy Araujo mostró por primera vez a su hija Olivia y la esposa de Messi sorprendió con su reacción

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, reaccionó al nacimiento de la hija de Silvy Araujo y sorprendió a más de uno con el comentario.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de la esposa de Messi al nacimiento de la hija de Silvy Araujo
Silvy Araujo presentó a su bebé y el comentario de Antonela Roccuzzo no pasó desapercibido. (Fotos: AFP y Freepik)

La reconocida influencer colombiana Silvy Araujo sorprendió al compartir con sus millones de seguidores unas emotivas imágenes sobre el nacimiento de su bebé, pero llamó la atención la reacción de la esposa de Lionel Messi.

Artículos relacionados

¿Cómo anunció Silvy Araujo el nacimiento de su hija?

Y es que la influencer colombiana dio a conocer en diciembre de 2025 que sería mamá por primera vez, emocionando a más de uno con la noticia. Desde ese momento compartió varios detalles de la etapa que estaba viviendo a través de sus redes sociales.

Pero fue el pasado 8 de junio cuando compartió unas imágenes dando a conocer que la bebé, que lleva por nombre Olivia Hernández Araujo, nació el pasado 5 de junio.

Artículos relacionados

En las imágenes se alcanza a observar a la influencer y a su esposo con la bebé en el hospital, además de revelar varios momentos junto a ella y la salida de la clínica rumbo a su hogar.

La reacción de la esposa de Messi al nacimiento de la hija de Silvy Araujo
Silvy Araujo presentó a su bebé y el comentario de Antonela Roccuzzo no pasó desapercibido. (Foto: Freepik)

Además, a diferencia de otros famosos que prefieren mantener en reserva el rostro de sus hijos, Silvy compartió la cara de la bebé causando una ola de reacciones elogiando a la pequeña bebé de tan solo 4 días.

¿Qué le comentó Antonela Roccuzzo, esposa de Messi a Silvy Araujo?

Y tras la publicación, los comentarios de felicitación y las reacciones de varios famosos no se hicieron esperar como el de Luisa Fernanda W, Ryan Castro, Pautips, Carla Giraldo, Camen Villalobos, Greeicy, Mariana Pajón, pero el que más llamó la atención fue el de Antonela Roccuzzo.

Artículos relacionados

La esposa del reconocido futbolista de la selección argentina decidió comentar la publicación y generar furor entre los seguidores de la influencer cartagenera.

La reacción de la esposa de Messi al nacimiento de la hija de Silvy Araujo
Silvy Araujo presentó a su bebé y el comentario de Antonela Roccuzzo no pasó desapercibido. (Foto: AFP)

“¡¡Felicitaciones!!”, acompañado de varios emojis de corazones blancos, generando una ola de reacciones alrededor de su comentario.

Incluso, la propia Silvy Araujo no dudó en expresarle su agradecimiento tras recibir el mensaje de felicitación por el nacimiento de Olivia Hernández Araujo.

Tras el mensaje de la esposa de Messi, varios usuarios también reaccionaron con sorpresa al ver que la influencer colombiana y la esposa del '10' de Argentina se conocían, dejando comentarios como: 'De reinona a reina, amo'.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro e Isabella Ladera Valentino Lázaro

Valentino Lázaro reaccionó al embarazo de Isabella Ladera, esto dijo

Valentino Lázaro se enteró del embarazo de Isabella Ladera y no tardó en reaccionar públicamente al respecto.

Alejandra Salguero sorprendió al revelar cómo quedó su relación con Tebi Bernal Influencers

Alejandra Salguero rompió el silencio y se pronunció sobre su relación con Tebi Bernal

Alejandra Salguero causó reacciones en redes tras romper el silencio y revelar detalles sobre su relación con Taebi Bernal.

Lina Tejeiro sorprendió con su reacción al segundo embarazo de Laura Tobón Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprendió con su reacción al segundo embarazo de Laura Tobón: ¿qué le dijo?

Lina Tejeiro sorprendió con su comentario tras el anuncio del segundo embarazo de Laura Tobón.

Lo más superlike

Así fue el conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en plena final del fútbol colombiano Yeison Jiménez

Yeison Jiménez tuvo conmovedor homenaje en plena final del fútbol colombiano y así reaccionó Sonia

Homenajearon a Yeison Jiménez en la final del fútbol colombiano junto a su esposa e hija mayor.

¿Por qué Greeicy tiene miedo de perderse como mujer por ser mamá? Greeicy

"Le tengo miedo a perder la mujer que fui": Greeicy sorprendió con su mensaje sobre la maternidad

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano