Silvy Araujo mostró por primera vez a su hija Olivia y la esposa de Messi sorprendió con su reacción

La reconocida influencer colombiana Silvy Araujo sorprendió al compartir con sus millones de seguidores unas emotivas imágenes sobre el nacimiento de su bebé, pero llamó la atención la reacción de la esposa de Lionel Messi.

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¿Cómo anunció Silvy Araujo el nacimiento de su hija?

Y es que la influencer colombiana dio a conocer en diciembre de 2025 que sería mamá por primera vez, emocionando a más de uno con la noticia. Desde ese momento compartió varios detalles de la etapa que estaba viviendo a través de sus redes sociales.

Pero fue el pasado 8 de junio cuando compartió unas imágenes dando a conocer que la bebé, que lleva por nombre Olivia Hernández Araujo, nació el pasado 5 de junio.

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En las imágenes se alcanza a observar a la influencer y a su esposo con la bebé en el hospital, además de revelar varios momentos junto a ella y la salida de la clínica rumbo a su hogar.

Silvy Araujo presentó a su bebé y el comentario de Antonela Roccuzzo no pasó desapercibido. (Foto: Freepik)

Además, a diferencia de otros famosos que prefieren mantener en reserva el rostro de sus hijos, Silvy compartió la cara de la bebé causando una ola de reacciones elogiando a la pequeña bebé de tan solo 4 días.

¿Qué le comentó Antonela Roccuzzo, esposa de Messi a Silvy Araujo?

Y tras la publicación, los comentarios de felicitación y las reacciones de varios famosos no se hicieron esperar como el de Luisa Fernanda W, Ryan Castro, Pautips, Carla Giraldo, Camen Villalobos, Greeicy, Mariana Pajón, pero el que más llamó la atención fue el de Antonela Roccuzzo.

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La esposa del reconocido futbolista de la selección argentina decidió comentar la publicación y generar furor entre los seguidores de la influencer cartagenera.

Silvy Araujo presentó a su bebé y el comentario de Antonela Roccuzzo no pasó desapercibido. (Foto: AFP)

“¡¡Felicitaciones!!”, acompañado de varios emojis de corazones blancos, generando una ola de reacciones alrededor de su comentario.

Incluso, la propia Silvy Araujo no dudó en expresarle su agradecimiento tras recibir el mensaje de felicitación por el nacimiento de Olivia Hernández Araujo.

Tras el mensaje de la esposa de Messi, varios usuarios también reaccionaron con sorpresa al ver que la influencer colombiana y la esposa del '10' de Argentina se conocían, dejando comentarios como: 'De reinona a reina, amo'.