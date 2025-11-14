Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Corrales reveló cómo ha sido su embarazo, ¿los síntomas le han dado a su esposo?

La actriz Sara Corrales contó detalles de lo que han sido sus primeros meses de embarazo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sara Corrales sobre su embarazo
Sara Corrales se sinceró cómo ha sido su embarazo/AFP: VALERIE MACON

La actriz Sara Corrales reveló a sus millones de fanáticos cómo ha vivido sus primeros meses de embarazo de su primer bebé, fruto de su matrimonio con el empresario Damián Pasquini.

Artículos relacionados

¿Cómo se enteró Sara Corrales que estaba en embarazo?

La paisa cedió una entrevista junto a su esposo a People en Español, donde dieron a conocer varios detalles de cómo ha sido este proceso para ellos.

Sara Corrales sobre su embarazo

La actriz indicó que ella estaba realizándose su chequeo médico de rutina con el ginecólogo cuando este le señaló que estaba esperando bebé.

“En medio del examen el doctor me dice: ‘Sara, felicitaciones, estás embarazada’. Yo casi me muero”, expresó.

Indicó que se tardó cuatro días en darle la noticia a su esposo, pues preparó una romántica forma de decirle que iban a ser padres.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido el embarazo de Sara Corrales?

Sara Corrales indicó que estos tres meses de embarazo para ella han sido muy tranquilos, pues lo único que le ha dado es un poco de agrieras y mucha hambre, mientras que a su esposo sí le han dado varios síntomas.

Sara Corrales sobre síntomas de su embarazo

"Yo duermo mal, tengo antojos, estoy más sensible, me creció la panza”, confesó Damián.

Sara Corrales indicó que no ha parado de hacer ejercicio bajo las recomendaciones de su médico y que está durmiendo bastante bien.

Ambos indicaron que desde la primera cita hablaron de sus anhelos de ser padres y de los nombres que les gustaría para su bebé.

Los dos señalaron que no saben todavía si es niña o niño, que aceptan lo que llegue, pero confesaron que tienen preferencia porque sea una niña.

Según contaron en las próximas semanas harán la revelación y una vez se enteren decidirán qué nombre ponerle.

Artículos relacionados

También indicaron que se están preparando para esta nueva etapa en su vida, pues han estado leyendo libros de maternidad y paternidad e informándose mucho al respecto.

Los dos se están disfrutando esta etapa y están bastante ansiosos por conocer a su bebé y poder vivir muchas experiencias a su lado, pues han visualizado varias cosas con su primogénito/a.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenn Muriel sorprende con un mensaje que aviva rumores de nuevo romance Jenn Muriel

¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

Jenn Muriel respondió si está saliendo con alguien, una aclaración que dejó a muchos con aún más dudas.

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento Altafulla

Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

Lo más superlike

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio