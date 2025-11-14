Sara Corrales reveló cómo ha sido su embarazo, ¿los síntomas le han dado a su esposo?

La actriz Sara Corrales reveló a sus millones de fanáticos cómo ha vivido sus primeros meses de embarazo de su primer bebé, fruto de su matrimonio con el empresario Damián Pasquini.

¿Cómo se enteró Sara Corrales que estaba en embarazo?

La paisa cedió una entrevista junto a su esposo a People en Español, donde dieron a conocer varios detalles de cómo ha sido este proceso para ellos.

La actriz indicó que ella estaba realizándose su chequeo médico de rutina con el ginecólogo cuando este le señaló que estaba esperando bebé.

“En medio del examen el doctor me dice: ‘Sara, felicitaciones, estás embarazada’. Yo casi me muero”, expresó.

Indicó que se tardó cuatro días en darle la noticia a su esposo, pues preparó una romántica forma de decirle que iban a ser padres.

¿Cómo ha sido el embarazo de Sara Corrales?

Sara Corrales indicó que estos tres meses de embarazo para ella han sido muy tranquilos, pues lo único que le ha dado es un poco de agrieras y mucha hambre, mientras que a su esposo sí le han dado varios síntomas.

"Yo duermo mal, tengo antojos, estoy más sensible, me creció la panza”, confesó Damián.

Sara Corrales indicó que no ha parado de hacer ejercicio bajo las recomendaciones de su médico y que está durmiendo bastante bien.

Ambos indicaron que desde la primera cita hablaron de sus anhelos de ser padres y de los nombres que les gustaría para su bebé.

Los dos señalaron que no saben todavía si es niña o niño, que aceptan lo que llegue, pero confesaron que tienen preferencia porque sea una niña.

Según contaron en las próximas semanas harán la revelación y una vez se enteren decidirán qué nombre ponerle.

También indicaron que se están preparando para esta nueva etapa en su vida, pues han estado leyendo libros de maternidad y paternidad e informándose mucho al respecto.

Los dos se están disfrutando esta etapa y están bastante ansiosos por conocer a su bebé y poder vivir muchas experiencias a su lado, pues han visualizado varias cosas con su primogénito/a.