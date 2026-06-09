Sale a la luz prueba que pondría en duda embarazo de Juliana Calderón

El supuesto embarazo de Juliana Calderón sigue generando conversación en redes sociales.

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Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva polémica luego de que varios usuarios aseguraran haber encontrado un detalle que pondría en duda que la hermana de Yina Calderón esté esperando un bebé.

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza después de que una imagen compartida en redes sociales fuera analizada por usuarios, quienes señalaron una aparente inconsistencia que rápidamente se volvió viral.

Redes especulan sobre la veracidad del embarazo de Juliana Calderón (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se dice que Juliana Calderón está embarazada?

Todo comenzó cuando Yina Calderón, durante una transmisión en vivo, habló sobre un embarazo dentro de su familia y posteriormente confirmó que la persona en gestación era su hermana Juliana.

Además, otras integrantes de la familia, como Leonela, compartieron publicaciones y regalos con los que felicitaban a Juliana por esta nueva etapa, lo que fortaleció aún más los rumores sobre la llegada de un bebé.

Aunque hasta el momento Juliana Calderón no ha confirmado públicamente su embarazo, sus hermanas sí han replicado la noticia a través de sus redes sociales.

Paralelamente, también empezó a circular la versión de que el presunto padre del bebé sería el Agropecuario, luego de que el creador de contenido compartiera una historia en la que expresaba que esperaba con ansias la llegada del pequeño.

Juliana Calderón no ha confirmado su embarazo, pero sus hermanas sí lo han compartido en redes. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la prueba que pone en duda el embarazo de Juliana Calderón?

La nueva controversia surgió después de que Claudia Calderón publicara unas historias en las que se observa a Juliana acostada en una camilla mientras, aparentemente, le realizan una ecografía.

Las imágenes estaban acompañadas de un mensaje en el que Claudia le deseaba felicidad por la etapa que estaría viviendo como futura madre.

Sin embargo, varios usuarios comenzaron a revisar con detalle la fotografía y aseguraron haber encontrado un dato que llamó su atención.

Según lo que se aprecia en el monitor del ecógrafo, aparece el número de cédula de la paciente que estaba siendo atendida.

Al consultar ese documento en los antecedentes de la Policía Nacional, el número no correspondería a Juliana Calderón, sino a Claudia Calderón.

A raíz de este hallazgo, las redes sociales comenzaron a cuestionar la autenticidad del supuesto embarazo y a especular sobre si la creadora de contenido realmente está esperando su primer hijo.

Hasta el momento, Juliana Calderón no se ha pronunciado sobre estas nuevas versiones ni ha aclarado la situación públicamente.