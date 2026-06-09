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Sale a la luz fuerte mensaje de Tebi Bernal contra su expareja Alejandra Salguero

Un antiguo comentario de Tebi Bernal dirigido a su expareja Alejandra Salguero reapareció en redes sociales y generó una ola de reacciones

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sale a la luz fuerte mensaje de Tebi Bernal contra su expareja Alejandra Salguero
Sale a la luz fuerte mensaje de Tebi Bernal contra su expareja Alejandra Salguero (Foto Canal RCN)

Tebi Bernal volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que resurgiera un comentario que escribió hace varios meses contra su entonces expareja, Alejandra Salguero.

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La publicación comenzó a viralizarse poco después de la participación del paisa en La casa de los famosos Colombia, donde recientemente incluso salió en defensa de Alejandra frente a acusaciones que circulaban en redes sociales.

Sin embargo, el mensaje recuperado por varios usuarios mostró una faceta muy distinta de la relación que ambos tuvieron en el pasado.

Reviven duras palabras de Tebi Bernal contra Alejandra Salguero
Reviven duras palabras de Tebi Bernal contra Alejandra Salguero (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su expareja Alejandra Salguero?

El comentario apareció en un video publicado por Alejandra Salguero, aunque no fue el contenido del clip lo que llamó la atención de los internautas, sino las palabras que Tebi dejó en la sección de comentarios.

En el video, Alejandra escribía que era afortunado quien pudiera decir que ella le daba “likes” a sus historias, respondía rápido los mensajes y quería verlo porque el resto del mundo le aburría.

Debajo de esa publicación, Tebi escribió un extenso mensaje en el que expresó su molestia con la relación que habían tenido.

Entre las frases que más han dado de qué hablar se encuentra:

“Maldigo mil veces el día que apareciste en mi vida”.

En el mismo comentario, el creador de contenido aseguró que lamentaba haber iniciado una relación con Alejandra y mencionó que, según su versión, ella aún estaba involucrada sentimentalmente con otra persona cuando comenzaron su historia.

La publicación corresponde a septiembre de 2025 y ha vuelto a circular ampliamente en plataformas digitales.

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¿Qué ha dicho Tebi Bernal sobre el comentario que se volvió viral?

Hasta el momento, Tebi Bernal no se ha pronunciado sobre la reaparición del comentario ni ha explicado el contexto en el que fue escrito.

Por su parte, Alejandra Salguero tampoco ha realizado declaraciones públicas sobre el tema.

En redes sociales, varios usuarios han reaccionado a las palabras utilizadas por el creador de contenido y han cuestionado que, después de ese mensaje, ambos decidieran darse una nueva oportunidad como pareja.

Cabe recordar que la relación terminó definitivamente mientras Tebi se encontraba participando en La casa de los famosos Colombia, cuando Alejandra anunció públicamente el fin de su noviazgo.

Precisamente por ese antecedente, muchos seguidores han manifestado su sorpresa al descubrir que, pese al fuerte comentario publicado en 2025, la pareja retomó su relación antes de la ruptura definitiva.

Tebi Bernal vuelve a ser tendencia por antiguo mensaje contra su expareja
Tebi Bernal vuelve a ser tendencia por antiguo mensaje contra su expareja Alejandra. (Foto Canal RCN)
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