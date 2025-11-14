¿Por qué Shakira no asistió a los Grammy? La barranquillera estuvo bien acompañada en otro lugar

Shakirano asistió a la reciente ceremonia de los Grammy, y su ausencia no pasó desapercibida entre los fanáticos.

Shakira junto a sus hijos Sasha y Milan en la premiere de "Zootopia 2" de Disney. (Foto de Alberto E. Rodríguez/AFP)

Mientras los premios se celebraban en Las Vegas, la cantante colombiana se encontraba en Los Ángeles, participando en la premiere mundial de "Zootopia 2", una importante producción de Disney

La cantante colombiana Shakira fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja en la premiere mundial de Zootopia 2.

La decisión de priorizar el evento cinematográfico sobre los Grammy fue celebrada por muchos de sus seguidores, quienes destacaron el gesto como una muestra de compromiso familiar y profesional.

¿Cómo fue el look que eligieron Shakira y sus hijos para la premiere de Zootopia 2?

La artista llegó al evento acompañada por sus hijos Milan y Sasha, con quienes compartió un look coordinado en tono lila lavanda que captó la atención de los fanáticos.

Shakira lució un vestido largo de corte elegante, mientras que sus hijos vistieron trajes del mismo color, en una aparición que combinó sofisticación y ternura familiar.

La escena fue ampliamente comentada en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la complicidad entre madre e hijos y el impecable estilo del trío.

¿Qué rol tiene Shakira y sus hijos en la película de Disney Zootopia 2?

Shakira retoma su papel como Gazelle, la estrella pop del universo de Zootopia, personaje que debutó en la primera entrega de 2016.

En esta secuela, Gazelle regresa con una participación más activa en la historia. La película, producida por Disney, se estrenará en cines el 27 de noviembre de 2025 y promete mantener el equilibrio entre humor, acción y crítica social que caracterizó a su antecesora.

Durante el evento, se confirmó que los hijos de Shakira también participaron en la cinta, prestando sus voces para personajes secundarios, lo que convirtió la experiencia en un proyecto familiar.

Además, uno de los temas de la banda sonora de la película, fue compuesto por la cantante colombiana.

Las redes sociales se llenaron de elogios hacia la cantante y sus hijos con mensajes que destacaban la elegancia de los tres y el orgullo de ver a Shakira triunfando en diversas facetas.

La presencia de Shakira en la premiere de "Zootopia 2" no solo fue un momento destacado en términos de moda y familia, sino también una muestra de su versatilidad artística.

Su regreso como Gazelle refuerza el vínculo que tiene con el universo Disney, y su participación en la banda sonora confirma que sigue siendo una creadora activa y relevante en la industria.

El evento, realizado en el icónico El Capitán Theatre de Hollywood, reunió a parte del elenco de voces, directores y productores, además de invitados especiales del mundo del entretenimiento.

La alfombra roja fue decorada con elementos inspirados en la ciudad de Zootopia, y los asistentes pudieron disfrutar de adelantos exclusivos de la película, que promete expandir el universo animal con nuevos distritos y personajes.

La expectativa por el estreno de la película es alta, y la participación de Shakira le añade un atractivo especial para el público latino.