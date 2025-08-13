¿Por qué George Clooney dijo no a 140 mil millones por un día de trabajo?

En una revelación que sorprendió a la industria, George Clooney confesó que rechazó una oferta millonaria por un único día de trabajo, motivado por razones éticas.

¿Por qué George Clooney rechazó 140 mil millones de pesos?

El reconocido actor de Hollywood recibió una propuesta de 35 millones de dólares, equivalentes a más de 140 mil millones de pesos colombianos, para aparecer en un comercial de una aerolínea internacional. Lo que parecía una oportunidad profesional única se convirtió en un dilema personal cuando investigó más sobre la compañía.

George Clooney rechazó una oferta millonaria por un único día de trabajo / (Foto de AFP)

Clooney descubrió que el país vinculado a la aerolínea tenía un historial cuestionado en materia de derechos humanos. Aunque era un aliado político de Estados Unidos, esta información fue determinante para que reconsiderara la propuesta.

¿Cómo influyó Amal Clooney en la decisión George Clooney?

Antes de rechazar formalmente la oferta, Clooney habló con su esposa Amal Alamuddin, reconocida abogada especializada en derechos humanos. Juntos analizaron el impacto que podría tener aceptar el contrato y concluyeron que, pese a la cifra ofrecida, sus valores y coherencia personal pesaban más que el beneficio económico.

Amal Clooney, clave en la decisión de George / (Foto de AFP)

Esta postura ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde usuarios afirman que su decisión es un ejemplo de integridad en un sector donde las sumas millonarias suelen inclinar la balanza.

¿Qué proyectos le esperan a George Clooney?

Además de ser noticia por su reciente decisión de rechazar una millonaria oferta, George Clooney se prepara para regresar a la gran pantalla junto a Adam Sandler en la película Jay Kelly, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach.

George Clooney y Adam Sandler, una nueva alianza en el cine / (Fotos de AFP)

Este será el primer proyecto cinematográfico que ambos actores comparten, a pesar de mantener una amistad de años fuera de cámaras. La colaboración ha generado expectativas en la industria y entre los seguidores de ambos, debido a la combinación de sus estilos y trayectorias profesionales.

Durante el rodaje, Clooney aseguró que trabajar con Sandler fue un “punto de inflexión” en su relación, destacando la fluidez que caracterizó cada jornada de trabajo bajo la dirección de Baumbach.