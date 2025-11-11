Patricia Grisales confesó si retomaría la actuación luego de MasterChef: ¿esto dijo

En los últimos meses, varios televidentes se han conectado con la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en la que todas las celebridades han demostrado su gran habilidad gastronómica.

Además, una de las exparticipantes que más adquirió todo el cariño por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales fue la actriz Patricia Grisales , quien se ganó el cariño de todos sus seguidores.

¿Qué proyectos tiene en la actualidad Patricia Grisales luego de MasterChef?

Desde luego, Patricia Grisales ha acaparado la atención mediática por las diversas confesiones que ha realizado en los últimos meses acerca de los proyectos que tiene a nivel profesional.

Sin duda, Patricia se ha destacado a lo largo de su vida en ser una reconocida actriz, pues ha tenido la oportunidad en participar en importantes producciones y, también, en ser productora de teatro.

Por esta razón, la actriz reveló, a través de una dinámica en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 129 mil seguidores, acerca de los proyectos que tiene, en especial si espera volver a retomar la actuación, expresando las siguientes palabras:

“Bueno, pues yo sí me retiré hace diez años porque tengo una empresa que quería sacar adelante en el campo del espectáculo, pero estoy superdispuesta. Algo que yo no olvido y me reencontré con la actuación. Y por supuesto, a mí me gusta trabajar y seguir haciéndolo”, agregó la actriz.

¿Cuál fue la razón por la que Patricia Grisales fue eliminada de MasterChef?

Recordemos que hace unas semanas, Patricia Grisales se convirtió en una de las eliminadas en la cocina más famosa del país.

Durante el reto de eliminación, la celebridad demostró tener la mejor actitud a lo largo del reto. Sin embargo, el jurado tomó la decisión en que abandonara la competencia a raíz de un error que evidenciaron en su platillo.

Con base en esto, Patricia tuvo que abandonar la cocina por tener la cocción de la pasada un poco pasada de su punto.

Así que la salida de Patricia demostró tener una gran resiliencia y, también, demostró tener gran compañerismo con sus compañeros a lo largo de la competencia y fuera de ella.