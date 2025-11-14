Participante se ofende porque Karina García no quiere romance y lanza fuerte indirecta en pleno show

La modelo Karina García sigue llamando la atención en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana.

Aparte de hacer reír con su personalidad, muchos se preguntan si la influencer paisa tendrá un romance, tal como le ocurrió con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué dijo Asaf porque Karina García no quiere un romance?

Entre los hombres que, por lo que se ha visto, están interesados en Karina se encuentra el puertorriqueño Asaf.

Aunque Karina expresó que le parece simpático y él ha sido amable con ella, una vez más la colombiana puntualizó que no quiere tener nada con nadie en el reality.

A partir de ello, fue notorio que Asaf se molestó con las recientes declaraciones de Karina, de modo que lanzó fuertes palabras a modo de indirecta para la colombiana.

Karina García no quiere romances en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

En medio de una conversación con Luinny, anfitrión del reality en República Dominicana, Asaf indicó que lo que él no se debe a nadie y mucho menos se encuentra en la producción de convivencia muriéndose por una mujer.

"Si yo no sé que le atraigo a alguien, yo no soy adivino tampoco. Si tú actúas de una conducta, me das una manera de actuar que me das a entender ahí, después de todo lo que pasó, que puede haber una atracción física, ahí puedo actuar", dijo el puertorriqueño.

¿Qué indirecta lanzó Asaf a Karina García en 'La mansión de Luinny'?

A renglón seguido, Asaf manifestó que no va a estar en La mansión de Luinny como un "santo", pues considera que en el reality hay gente que dice una cosa y actúa como otra.

"Yo soy un tipo élite y cuando me pongo para una tipa es el centro de mi universo", agregó.

Asaf ha buscado a Karina y aunque ella le ha hablado, no ha pasado nada más. La modelo paisa ha dicho que el puertorriqueño falló; esto sería porque en los primeros días del reality tuvo románticos acercamientos con La Moyeta, quien en ese momento no quería a la colombiana.