Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Participante se ofende porque Karina García no quiere romance y lanza fuerte indirecta en pleno show

El puertorriqueño Asaf se mostró molesto ante rechazo de Karina García y habló frente a todos en 'La mansión de Luinny'.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Participante se ofende porque Karina García no quiere romance y lanza fuerte indirecta en pleno show | Foto del Canal RCN.

La modelo Karina García sigue llamando la atención en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana.

Aparte de hacer reír con su personalidad, muchos se preguntan si la influencer paisa tendrá un romance, tal como le ocurrió con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Asaf porque Karina García no quiere un romance?

Entre los hombres que, por lo que se ha visto, están interesados en Karina se encuentra el puertorriqueño Asaf.

Aunque Karina expresó que le parece simpático y él ha sido amable con ella, una vez más la colombiana puntualizó que no quiere tener nada con nadie en el reality.

A partir de ello, fue notorio que Asaf se molestó con las recientes declaraciones de Karina, de modo que lanzó fuertes palabras a modo de indirecta para la colombiana.

Karina García
Karina García no quiere romances en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

En medio de una conversación con Luinny, anfitrión del reality en República Dominicana, Asaf indicó que lo que él no se debe a nadie y mucho menos se encuentra en la producción de convivencia muriéndose por una mujer.

Artículos relacionados

"Si yo no sé que le atraigo a alguien, yo no soy adivino tampoco. Si tú actúas de una conducta, me das una manera de actuar que me das a entender ahí, después de todo lo que pasó, que puede haber una atracción física, ahí puedo actuar", dijo el puertorriqueño.

¿Qué indirecta lanzó Asaf a Karina García en 'La mansión de Luinny'?

A renglón seguido, Asaf manifestó que no va a estar en La mansión de Luinny como un "santo", pues considera que en el reality hay gente que dice una cosa y actúa como otra.

"Yo soy un tipo élite y cuando me pongo para una tipa es el centro de mi universo", agregó.

Artículos relacionados

Asaf ha buscado a Karina y aunque ella le ha hablado, no ha pasado nada más. La modelo paisa ha dicho que el puertorriqueño falló; esto sería porque en los primeros días del reality tuvo románticos acercamientos con La Moyeta, quien en ese momento no quería a la colombiana.

Karina García
Karina García es cotizada por varios hombres | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenn Muriel sorprende con un mensaje que aviva rumores de nuevo romance Jenn Muriel

¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

Jenn Muriel respondió si está saliendo con alguien, una aclaración que dejó a muchos con aún más dudas.

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento Altafulla

Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

Lo más superlike

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio