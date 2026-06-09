Paola Jara derritió las redes con conmovedor video de su hija Emilia

Paola Jara y Jessi Uribe emocionaron a sus seguidores tras anunciar el nacimiento de su hija, Emilia, quien se convierte en la primera heredera de la cantante, mientras que, es la quinta de su papá.

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La noticia la dieron el 19 de noviembre, pero el 18 fue el día que Paola dio a luz, según la celebración que le deja cada mes en sus historias. Desde entonces, la menor se ha convertido en la luz de los ojos de sus padres, especialmente de su mamá.

Pues la artista ya ha dicho en repetidas ocasiones que, Emilia es un verdadero milagro par su vida, ya que ella en su intento de ser madre perdió a dos bebés, en momentos en los que eran importantes para su vida profesional.

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Así mismo, dijo que no pensó que se cumpliría su sueño de ser madre, porque quizá ese no era su destino, hasta que entendió que fue en los planes de Dios.

¿Cuál fue la historia de Paola Jara que causó ternura por Emilia?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Paola Jara causó revuelo al mostrar a Emilia sobre ella mientras la maquillan.

Paola Jara mostró un especial momento con Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

De hecho, parece que Emilia está mirando a la maquilladora de la cantante y ella finge como si le estuviera colocando algo sobre su piel con una brocha.

En el clip se ve que Paola sonríe con mucho amor mientras ve a su hija, quien e incluso la está acompañando en sus momentos laborales y parece que no se le despega a su mamá.

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¿Paola jara reveló cómo es el rostro de su hija?

En meses pasados, Jessi Uribe habría mencionado que revelarían el rostro de su hija durante su bautizo, peo este ya fue hace algunos días y nunca ocurrió esto.

Así fue el tierno momento de Emilia que Paola Jara presumió en redes. (Foto: Freepik)

De hecho, él es quien más la ha mostrado en sus redes, dejándola ver con más detalles de perfil.

Por su lado, Paola Jara se ha cohibido más en mostrarla, porque para ella está muy bebé y no la quiere exponer, porque no le parece correcto.