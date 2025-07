Ornella Sierra lanza férrea indirecta para quienes fueron tóxicos con ella

La influenciadora Ornella Sierra compartió un nuevo capítulo de su propuesta de 'Cocinando por desparche'. Mientras cocinaba, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se desahogó y comentó que tuvo que alejarse de muchas personas, pues eran tóxicas y la tenían estancada.

De acuerdo con la creadora de contenido costeña, se dio cuenta de que se encontraba junto a personas que no le estaban haciendo bien en su vida. A raíz de esto, tomó la decisión de alejarse y fue algo que le funcionó positivamente.

"Créanme que desde que yo empecé a sacar a esa gente que no me hacía bien, y no solo la gente que ustedes creen, sino gente que algunos de ustedes me dijeron, yo no quería aceptar y defendía... Desde que saqué a esa gente, a mí me está yendo superbién", reveló Ornella.