Novia de Epa Colombia respondió cómo va el proceso legal de la empresaria

Karol Samantha, pareja de la empresaria Epa Colombia, fue interrogada sobre cómo va el proceso legal de la influenciadora.

¿Qué dijo Karol Samantha sobre el proceso legal Epa Colombia?

La joven activó la herramienta de preguntas en la cuenta de Instagram empresarial donde una de las seguidoras la cuestionó sobre cómo va el caso de Epa Colombia, a lo que agradeció por siempre estar tan pendientes de lo que ocurre con ella.

Recordemos que, la empresaria se encuentra en La Escuela de Carabineros cumpliendo su condena por su caso con TransMilenio, la cual comenzó a cumplir en el cárcel El Buen Pastor, pero pocos meses después fue trasladada.

¿Qué mensaje dejó Karol Samantha sobre el proceso legal de Epa Colombia?

La prometida de la influenciadora indicó que, ella no ha querido dar muchos detalles al respecto para no entorpecer el proceso, pero detalló que espera que muy pronto pueda quedar en libertad.

"A estas alturas después de casi 11 meses yo he preferido ser prudente y no manifestarles absolutamente nada de cómo va el caso de Dane, simplemente todos los días aferrados a la oración decretando que de pronto ella pueda estar con nosotros, con su hija, familia y esperando un milagro de Dios porque la justicia divina es la más perfecta que existe", expresó.

Reiteró su agradecimiento por todo el apoyo que le han brindado a las dos durante todo este tiempo que ha sido tan difícil para ellos, especialmente por la distancia con su hija Daphne Samara.

¿Epa Colombia quedará pronto en libertad?

Por ahora, no se ha oficializado nada sobre una pronta liberación de la joven pese a algunas especulaciones sobre que la empresaria estaría regresando a su casa en los próximos.

De hecho, dicho rumor llegó hasta La mansión de Luinny, reality en República Dominicana donde se encuentra Yina Calderón, amiga de Epa Colombia, quien se mostró esperanzada detallando que le gustaría que esa información fuera verdad, pues recordemos que desde su salida de La casa de los famosos Colombia ha mostrado todo su apoyo y cariño a la empresaria.