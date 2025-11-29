Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Norma Nivia sorprendió a Mateo Varela con romántica confesión de cumpleaños

La actriz Norma Nivia no se guardó nada y, fiel a sus sentimientos le declaró su amor a Mateo Varela quien está de cumpleaños.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia 2025.
Norma Nivia dedica emotivo post por el cumpleaños de Mateo Varela. Foto | Canal RCN.

Norma Nivia, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente derritió corazones en redes sociales, esto luego de hacer una romántica dedicatoria por motivo del cumpleaños de Mateo Varela, su su pareja.

¿Cuál fue la romántica dedicatoria que Norma Nivia le hizo a Mateo Varela por su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz ha ido construyendo una sólida comunidad de miles de seguidores, apareció en las últimas horas no solo para felicitar a su novio por celebrar esta fecha tan especial, sino también para reafirmarle su amor.

"Hoy cumple años este hombre maravilloso que la vida puso en mi camino, eres luz mi amor, eres inspirador, amoroso, respetuoso, gracioso, simpático, inteligente, buen compañero, buen amigo, buen hijo, buen hermano, guapo... eres todo eso y muchas cosas más", escribió la también exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Mateo Varela con Norma Nivia?

Más adelante, la también modelo profesional continuó afirmando que hoy es un día para celebrar su vida, además de agradecer "infinitivamente" el hecho de que él haga parte de la suya, además, de asegurar que 'Peluche', como también es conocido, es el hombre que siempre quiso.

"Eres el hombre que siempre soñé, cuando menos lo esperaba apareció el compañero que por tanto tiempo manifesté", escribió.

En las instantáneas, se puede apreciar lo que fue la celebración de cumpleaños en donde estuvieron presentes algunos familiares del antioqueño y por su puesto, Norma, quien posó junto a él sonriendo a la cámara.

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia 2025.
Norma Nivia sorprende con amoroso mensaje a Mateo Varela. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Norma Nivia por motivo del cumpleaños de Mateo Varela?

Las reacciones por parte del fandom de la pareja no se hicieron esperar, pues casi de inmediato inundaron el post con decenas de mensajes en los que se unieron a la celebración expresando sus mejores deseos a Mateo.

"Que hermosos, @normaniviag enséñanos a manifestar de esa manera","La vida los premió permitiéndose encontrar en el camino", "Ambos se merecen, tienen un corazón hermoso", "Feliz cumpleaños a un gran hombre", "Feliz cumpleaños teo, los amo. Cuídense mucho", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así fue la felicitación de cumpleaños de Norma Nivia a Mateo Varela. Foto | Canal RCN.

Desde su salida del reality de convivencia del Canal RCN, Mateo y Norma se han mostrado más enamorados que nunca, además de dejar claro que su amor fue más allá del reality y ahora hace parte de la vida real.

