Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional y Karola lo aclaró sin filtros

Melissa Gate generó polémica al ser llamada “señora” en un medio internacional; Karola salió a aclararlo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional
Karola aclara por qué la llamaron “señora” en un medio internacional. (Foto: Canal RCN)

La llegada de la influencer colombiana Melissa Gate a La casa de Alofoke no pasó desapercibida en República Dominicana.

Artículos relacionados

Su ingreso causó curiosidad entre los medios internacionales y rápidamente generó conversación, especialmente cuando a Karola le preguntaron quién era realmente la nueva integrante del reality.

¿Por qué tildaron a Melissa Gate de “señora” en un medio internacional?

Karola, conocida por haber participado en la edición anterior de La casa de Alofoke y por ser la mejor amiga del exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, Emiro Navarro, habló sin filtro sobre la influencer colombiana.

En una conversación con un medio internacional, Karola contó que Melissa Gate es una gran personalidad en Colombia, muy reconocida por haber participado en varios realitys.

Artículos relacionados

Además, mencionó que no solo fue recordada por esas apariciones, sino también porque muchas de sus frases se volvieron virales, lo que la llevó a ganarse el cariño del público.

Durante la charla, mientras Karola daba detalles sobre la trayectoria de Melissa, otro locutor intervino diciendo: “Es una señora”, a lo que Karola respondió de inmediato:

“Sí, es una señora… bueno, no, tiene treinta y pico; una persona de treinta y pico no es señora”.

Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional
Karola aclara por qué la llamaron “señora” en un medio internacional. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karola sobre la participación de Melissa Gate en La casa de Alofoke?

Karola aseguró que, tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Melissa se volvió una “eminencia” y explicó que gracias a su club de fans en redes sociales fue recibida como una reina.

Artículos relacionados

También destacó que esa es la razón por la que la influencer suele usar coronas, y resaltó que su mayor fortaleza es su forma de responder: “Saber responder”, afirmó.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. Algunos usuarios expresaron que Karola habló bien de Melissa, “sin aumentar ni disminuir lo que es”, mientras otros le recordaron que en otra entrevista no se había expresado de la misma manera sobre la influencer colombiana.

Entre las reacciones, un seguidor escribió: “Ella no se puso la corona, nosotros, sus fans, la coronamos. Es nuestra reina”.

Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional
Karola aclara por qué la llamaron “señora” en un medio internacional. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, también hubo críticas: “Pero en La casa de Alofoke está dando pena”, comentaron algunos internautas.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Yina Calderón recibió fuerte advertencia de Chanel tras nuevo altercado en La mansión de Luinny

Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo altercado en La mansión de Luinny que dejó advertencias de parte y parte.

Altafulla y Karina García Altafulla

Altafulla revela secuelas de La casa de los famosos y le recuerdan a Karina García

El cantante Altafulla reveló divertido video sobre La casa de los famosos Colombia y le mencionaron a Karina García.

Karina García, Altafulla Karina García

Confrontan a Karina García y le dicen que Altafulla la "usó" para ganar La casa de los famosos

Karina García reaccionó a un espectador que le dijo en la cara que Altafulla ganó La casa de los famosos Colombia gracias a ella.

Lo más superlike

Murió influencer Michael Duarte Influencers

Murió el influenciador Michael Duarte en trágico accidente

El influenciador Michael Duarte falleció poco después de celebrar su noveno aniversario de bodas.

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes