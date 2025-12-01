Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional y Karola lo aclaró sin filtros

La llegada de la influencer colombiana Melissa Gate a La casa de Alofoke no pasó desapercibida en República Dominicana.

Su ingreso causó curiosidad entre los medios internacionales y rápidamente generó conversación, especialmente cuando a Karola le preguntaron quién era realmente la nueva integrante del reality.

¿Por qué tildaron a Melissa Gate de “señora” en un medio internacional?

Karola, conocida por haber participado en la edición anterior de La casa de Alofoke y por ser la mejor amiga del exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, Emiro Navarro, habló sin filtro sobre la influencer colombiana.

En una conversación con un medio internacional, Karola contó que Melissa Gate es una gran personalidad en Colombia, muy reconocida por haber participado en varios realitys.

Además, mencionó que no solo fue recordada por esas apariciones, sino también porque muchas de sus frases se volvieron virales, lo que la llevó a ganarse el cariño del público.

Durante la charla, mientras Karola daba detalles sobre la trayectoria de Melissa, otro locutor intervino diciendo: “Es una señora”, a lo que Karola respondió de inmediato:

“Sí, es una señora… bueno, no, tiene treinta y pico; una persona de treinta y pico no es señora”.

Karola aclara por qué la llamaron “señora” en un medio internacional. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karola sobre la participación de Melissa Gate en La casa de Alofoke?

Karola aseguró que, tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Melissa se volvió una “eminencia” y explicó que gracias a su club de fans en redes sociales fue recibida como una reina.

También destacó que esa es la razón por la que la influencer suele usar coronas, y resaltó que su mayor fortaleza es su forma de responder: “Saber responder”, afirmó.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. Algunos usuarios expresaron que Karola habló bien de Melissa, “sin aumentar ni disminuir lo que es”, mientras otros le recordaron que en otra entrevista no se había expresado de la misma manera sobre la influencer colombiana.

Entre las reacciones, un seguidor escribió: “Ella no se puso la corona, nosotros, sus fans, la coronamos. Es nuestra reina”.

Sin embargo, también hubo críticas: “Pero en La casa de Alofoke está dando pena”, comentaron algunos internautas.